"Це тільки початок": три мости на Херсонщині перебувають під вогневим контролем ЗСУ

Українські військові продовжують знищувати склади та командні пункти окупантів на Херсонщині. Також там часто під удари ЗСУ потрапляють мости, якими росіяни постачають боєприпаси та техніку. Вже відомо про пошкодження 3 важливих для окупантів мостів, і це лише початок.

Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона підтвердила, що ЗСУ вдарили по трьох мостах, що спричинило проблеми з логістикою для росіян.

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Про удари ЗСУ по мостах на окупованих територіях

Днями ЗСУ завдали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівському, Дар'ївському та мосту через греблю Новокаховської ГЕС.

Наталія Гуменюк пояснила, що ці мости належать до логістичних маршрутів та транспортних магістралей, по яких ворог постачав своїх резервів та запасів.

Ці мости наразі перебувають під нашим вогневим контролем. І на даному етапі це потужний сигнал для ворога про те, що це тільки початок, а далі вони ще побачать наші дії та застосування сил,

– заявила речниця.

Про успіхи ЗСУ на Херсонщині

За її словами, в оперативного командування "Південь" щодня є певні успіхи на окупованих територіях, зокрема є влучення в пункти бойового постачання, склади боєкомплектів, командні пункти деяких підрозділів, опорні пункти тощо.

"Те, що ми розпочали потужні кроки вздовж лінії фронту, це тривалий процес, і він просувається досить успішно", – додала Гуменюк.

Раніше керівниця пресцентру ОК "Південь" вже розповіла, що ЗСУ тримають під вогневим контролем логістичні маршрути ворога на Херсонщині. За її словами, окупанти намагалися приховати підвезення боєприпасів під виглядом гуманітарних вантажів.

“Але дуже великих потужностей вони просто зараз не мають і не мають можливості використовувати ті логістичні шляхи, які ми контролюємо”, – резюмувала Гуменюк.

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