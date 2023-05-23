Контрнаступ скоро почнеться, у нас вже є мінімум зброї, – Буданов

Сили оборони можуть невдовзі почати контрнаступ. Україна має необхідний для цього мінімум озброєнь.

Водночас аби витіснити російських окупантів з нашої території, необхідно більше зброї. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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Україна має мінімум зброї для контрнаступу

Буданов зауважив, що багато мирних жителів досі перебувають під російською окупацією, тому не можна втрачати час.

У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що це незабаром розпочнеться,

– зазначив голова ГУР.

За його словами, для того, щоб звільнити українські території від окупантів, необхідно більше зброї. Зокрема, мовиться про сучасні винищувачі.

"Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції", – підсумував Буданов.

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