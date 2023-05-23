Контрнаступ скоро почнеться, у нас вже є мінімум зброї, – Буданов

23 травня 2023, 20:16
Читать новость на русском

Джерело:

NHK

Сили оборони можуть невдовзі почати контрнаступ. Україна має необхідний для цього мінімум озброєнь.

Водночас аби витіснити російських окупантів з нашої території, необхідно більше зброї. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Цікаво Продовжуємо наступальні дії, – генерал Сирський відвідав передову на Бахмутському напрямку

Україна має мінімум зброї для контрнаступу

Буданов зауважив, що багато мирних жителів досі перебувають під російською окупацією, тому не можна втрачати час.

У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що це незабаром розпочнеться,
– зазначив голова ГУР.

За його словами, для того, щоб звільнити українські території від окупантів, необхідно більше зброї. Зокрема, мовиться про сучасні винищувачі.

"Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції", – підсумував Буданов.

Варто прочитати Росія видозміниться, – Буданов сказав, чи можливо дочекатися капітуляції Кремля

Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ: коротко

  • Росіяни бояться контрнаступу Збройних Сил України, тому вже почали зводити фортифікаційні споруди навіть у Криму. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов нещодавно заявив, що окупанти готують ешелоновану оборону на півночі півострова. Це може свідчити про те, що вони можуть відступити туди з тимчасово окупованих територій материкової України.
  • Окрім цього, Росія намагається організувати поїздки дітей з різних країн світу до окупованого Криму. Про це повідомив депутат литовського Сейму Лаурінас Кащюнас. За його словами, загарбники у такий цинічний спосіб хочуть захиститися від ЗСУ.
  • Також російські військові доволі сильно укріплюються на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що росіяни мали достатньо часу, аби встигнути підготувати кілька ліній оборони.

Автор: Ольга Котів