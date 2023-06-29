Це лише початок, – Блінкен прогнозує основні події контрнаступу в наступні тижні й місяці

Державний секретар США Ентоні Блінкен оцінив контрнаступальний рух української армії. Він зазначив, що наразі цей наступ перебуває лише "на початковому етапі".

Крім цього він підкреслив, що Сполучені Штати роблять все можливе, що наші захисники були забезпечені всім необхідним для успішного наступу. Він наголосив, що наразі в України є все для досягнення перемоги.

Дивіться також Росіяни безуспішно наступають, Сили оборони відбивають всі атаки: карта бойових дій 29 червня

Блінкен оцінив український контрнаступ

Держсекретар США зазначив, що український контрнаступ ускладнила підготовка оборонних укріплень росіянами. Попри це, він впевнений, що сам наступ триватиме доволі успішно, адже наша країна має додаткові можливості для руху.

"По-перше, контрнаступ перебуває на своєму початку. І ви чули, як міністр оборони України сказав, що вони (українське військове командування – 24 Канал) ще планують застосувати основну частину своїх сил", – сказав він.

Він також розповів і про додатковий пакет допомоги, який анонсували Сполучені Штати нашій країні. За його словами, це допоможе нашій країні вибити росіян, однак він зазначив, що на швидкий розвиток наступу сподіватися не варто.

Основні події, пов’язані з контрнаступом, відбуватимуться впродовж ближчих тижнів і місяців,

– зауважив Блінкен.

Наостанок він зазначив, що історія із заколотом Пригожина, а також відволікання російської влади на власні внутрішні чвари, створює додаткові чинники, які можуть допомогти Україні звільнити територію. Він нагадав, що росіяни кидають своїх людей, "мов у м'ясорубку", тому це може призвести до "кризи у російському суспільстві".

Українські захисники звільняють окуповані території

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 29 червня розповіла, що наші військові наступають на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. За її словами, українська армія просунулася у напрямку Кліщіївки та Курдюмівки на Донеччині.

До цього Маляр також говорила про щоденні успіхи української армії на Маріупольському напрямку. Вона зазначила, що наші військові повільно, але впевнено просуваються Півднем України.

Також командувач оперативного напрямку "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що Збройні Сили мають частковий успіх. Крім цього, на цьому напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 3 роти.