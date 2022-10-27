Росіяни двічі намагалися прорвати оборону ЗСУ на Херсонщині

Ситуація в Херсонській області все ще залишається складною. Попри це, українські військові успішно відбивають наступи противника.

Начальник ОВА Ярослав Янушевич повідомив ситуацію в області станом на 26 жовтня. За його словами, ворог двічі намагався прорвати оборону. Успіху не мав, із втратами відступив.

До теми Росіяни вже готуються до боїв на лівому березі Дніпра: почали мінування

Які успіхи у ЗСУ на Херсонщині

Ввечері 25 жовтня у Бериславському районі підрозділ ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збив російський ударний вертоліт Ка-52. Також над Херсонщиною збили 2 ворожих дрони-камікадзе.

Втім, цього ж дня окупанти з танку обстріляли нещодавно звільнену Трифонівку. Є пошкодження житлових будинків, поранена одна цивільна особа.

Як просувається контрнаступ на Херсонському напрямку

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що окупанти не можуть давати відсіч ЗСУ у Херсонській області. Ситуація в окупованому Херсоні дуже напружена для російських військових та гауляйтерів.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що наступати нашим бійцям допомагають навіть погодні умови. Дощі значно уповільнюють окупантів. Їм важко облаштовувати нові рубежі оборони.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про тактику окупантів. За його словами, росіяни використовують застарілі методи війни у міських умовах, тому шансів втримати Херсон у них немає.

Статистика звільнених міст та сіл на Херсонщині швидко змінюється. Станом на 26 жовтня Збройні Сили України звільнили близько 90 населених пунктів на Херсонщині.

Вас це може зацікавити – Херсонський активіст розповів про становище окупантів: дивіться відео