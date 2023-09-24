В ISW оцінили одночасні контрнаступи ЗСУ на Сході та на Півдні України
Джерело:ISW
Українські військові продовжують наступальну операцію на Сході та на Півдні. Це заважає окупантам перекидати своїх військових та формувати резерви.
Метою України в Бахмуті є фіксація російських військ. Закріплення російської армії у Бахмуті може пом’якшити тиск на Куп’янському напрямку.
Зверніть увагу Існує два фактори: в ISW вказали від чого залежатиме успіх українського контрнаступу
Росіяни не можуть перекинути війська на інші напрямки
Кирило Буданов зазначив, що українські воїни мають стиснути російські війська в Бахмуті та запобігти їхньому перекиданню в інші райони. Керівник розвідки заявив, що російські військові розгорнули нещодавно створену і ще не до кінця сформовану 25 загальновійськову армію (ООС) Східного військового округу "приблизно на північ від Бахмута".
Розгортання Росією підрозділів 25 ОГА в Бахмуті замість Куп’янська, ймовірно, завадить зусиллям Росії зафіксувати українські сили на Куп’янському напрямку, оскільки російським силам потрібні ці війська для продовження штурмів замість 41 ОГА.
Українські офіційні особи та російські джерела вказали, що темп та інтенсивність російських наступальних дій на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна значно зменшилися за останні тижні, оскільки російські сили продовжують перегруповувати та ротувати особовий склад у цьому напрямку,
– мовиться в повідомленні.
"Резервна армія" небоєздатна
Одночасні контрнаступи України в Бахмуті та на півдні України перешкоджають довгостроковим зусиллям Росії зі створення збройних сил, оскільки Росія передислокує свої нові резерви для захисту від наступу України.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що міноборони Росії наприкінці червня сформувало "резервну армію". Російське військове командування також, ймовірно, не змогло повністю укомплектувати або належним чином навчити військових цієї армії. Буданов уточнив, що в недобудованій 25 ОГА близько 15 тисяч військовослужбовців, тоді як російські військові нібито сподівалися набрати вдвічі більше.
Українські військові офіційно оцінили, що 25 ОГА не буде боєздатною принаймні до 2024 року.
Український контрнаступ: останні новини
- Українські військові продовжують запеклу боротьбу проти окупантів на полі бою Зокрема, їм вдалося прорвати оборону росіян у Запорізькій області, однак загарбники ще мають бойові позиції. Укріплення на захід від Вербового, які прорвали українські військові, не є кінцевою смугою глибокої оборони Росії у Запорізькій області. Це скоріше комплекс найкраще підготовлених польових укріплень, розташованих у вигляді майже безперервного протитанкового рову, зубів дракона та бойових позицій приблизно в 1,7 – 3,5 км.
- Україна продовжить наступальну операцію взимку. В Інституті вивчення війни пояснили, чого слід чекати від контрнаступу ЗСУ взимку. І у військовій розвідці, і в ЗСУ заявили, що український контрнаступ триватиме й взимку. В Інституті вивчення війни припустили, від чого залежатиме його успіх.
- Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна визволить Бахмут Донецької області. За його словами, визволення Кліщіївки відкрило вид на решту місцевості. Далі Україна планує перекрити всі шляхи постачання, які йдуть до міста. Варто зауважити, що наші військові вже контролюють ключову трасу Горлівка – Бахмут.