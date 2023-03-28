Відкривається вікно можливостей: які 4 моменти мають збігтися для контрнаступу ЗСУ

Останнім часом точиться багато дискусій, коли саме і на якій ділянці фронту розпочнеться контрнаступ українських сил.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко впевнений, що контрнаступ готується. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, також відомо, де саме наступ відбудеться.

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Ворог має виснажитись

Мусієнко наголосив, що ми знаємо, де розпочнеться контрнаступ, тому що нам відомо, де розташована лінія фронту і її протяжність – зі Сходу на Південь.

Він зазначив, якщо говорити про конкретні ділянки, де наступ може відбутися, то варто врахувати 4 моменти, які мають збігтися:

Україна має отримати необхідну зброю і необхідні інструменти для проведення контрнаступальних дій;

у нас мають бути підготовлені резерви, зокрема ті, які проходять навчання та підготовку на полігонах країн НАТО;

ворог має виснажитись зі своїми атаками, а це відбудеться у середині квітня. Він втратить наступальний потенціал, який зараз ще зберігають на Сході;

повинні скластися умови, коли командування буде готово за тими чи іншими планами застосувати ці сили.

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Є кілька місяців

Також експерт наголосив на часових рамках, коли може відбутися контрнаступ.

Це не обов'язково весна. У нас відкривається вікно можливостей на кілька місяців – до середини жовтня,

– вважає він.

На думку Олександра Мусієнко, протягом кількох місяців за умов вищесказаних моментів на контрнаступ треба розраховувати.

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