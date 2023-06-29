Поки перша фаза: майор запасу пояснив, що необхідно для початку другої фази наступу

Українські військові успішно проводять перший етап наступу. Є значні просування та навіть деокуповані населені пункти. Однак перш ніж перейти в наступну фазу, а саме руху по суходолу, ЗСУ мають виконати важливі дії.

Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт. За його словами, зараз ЗСУ ефективно знищують військову техніку ворога. Проте цього поки недостатньо.

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Коли ЗСУ зможуть перейти до наступної фази контрнаступу

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що за минулу добу 28 червня українські військові знищили 27 артилерійських систем ворога. Це дуже велика кількість.

"На Куп'янсько-Лиманському напрямку росіяни зосередили дуже велику кількість артилерії – приблизно 800 одиниць. Якщо в день знищувати до 30 одиниць, за місяць можна знищити всі системи, умовно кажучи. Крок за кроком ми знекровлюємо ворога", – підкреслив Олексій Гетьман.

Найголовнішим завданням для наших бійців зараз є знищення саме ворожої артилерії. Саме тому Україні необхідне певне озброєння західних партнерів для цього.

Усе через те, що крім фортифікаційних споруд та мінних полів, які побудували росіяни перед своїми лініями оборони, негативно впливає на контрнаступ кількість артилерії та снарядів до неї.

Це і є перша фаза наступальних дій – максимальне знекровлення ворога. Максимальне руйнування складів, логістичних центрів, командних пунктів. Лише після цього ми можемо казати, що готові переходити до наступальних дій по суходолу,

– підкреслив Гетьман.

Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков казав, що війська, які будуть залучені до майбутніх штурмових дій, пройшли вишкіл і в Україні, і за кордоном. Опанувавши західну техніку, вони готові показати те, на що не очікуватиме ворог.

Але перш ніж використати всі сили під час наступної фази наступу, необхідно максимально знищити ресурси росіян.

Олексій Гетьман про першу фазу наступу ЗСУ: дивитись відео

Ефект має лише масове знищення техніки

Британські розвідники повідомили, що на Росію негативно вплине те, що вагнерівці збили літак Іл-22. Крім того, вони вважають, що це може вплинути на хід війни.

Таких літаків у Росії справді небагато, проте втрата одного – не зможе докорінно змінити ситуацію.

"Це вплине на події на фронті, але не так суттєво. Давайте будьмо чесні. Це не дасть нам змогу виграти у війні, бо ми збили один командний літак Росії", – наголосив Олексій Гетьман.

Одна знищена одиниця техніки сама по собі не впливає суттєво на хід бойових дій. Однак потроху знищуючи все, що є в Росії – і окупанти не зможуть активно та ефективно вести бойові дії. А Україна натомість буде максимально готова до нових потужних наступальних дій.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Командувач оперативного напрямку "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що Сили оборони просуваються та знищують ворога на Таврійському напрямку. Зокрема, за 28 червня втрати окупантів склали 3 роти. ЗСУ також знищили 19 одиниць військової техніки росіян.

Українські військові поступово збільшуватимуть тиск на ворога. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. Він зауважив, що для ЗСУ важливо не лише просуватись, але й мінімізувати втрати. Бійці діють відповідно до узгоджених планів Генштабу та Ставки Верховного Головнокомандувача.

Зокрема, зараз успіхи Збройні сили мають у напрямку Мелітополя, Бердянська та Бахмута. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що наші військові "вигризають" кожен метр землі й мають відповідні результати.