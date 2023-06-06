Вчора був успішний день, – Маляр про просування ЗСУ на кількох напрямках
Схід уже певний час залишається епіцентром бойових дій. Водночас там наші захисники здійснили успішне просування на декількох напрямках, зокрема й на Бахмутському.
Про це 24 Каналу сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зауважила, що до Бахмута не просто так прикута увага вже тривалий час.
До речі Є просування та займаємо висоти, – Маляр розповіла, де ЗСУ перейшли у "широкий наступ"
На Сході тривають запеклі бої
Маляр зазначила, що Схід залишається епіцентром бойових дій. Адже саме там ворог концентрував основні зусилля, починаючи з січня. Окупанти там наступали на чотирьох напрямках і періодично активізувалися ще на двох.
Там, дійсно, запеклі бої весь цей час тривають,
– наголосила заступниця глави Міноборони.
За її словами, активні бойові дії тривають у Мар'їнці. ЗСУ там потужно стоять, щоправда, за цим криються щоденні бої, артилерійські обстріли й застосування ворожої авіації.
Маляр розповіла про успішне просування ЗСУ на кількох напрямках: дивіться відео
ЗСУ просунулися на кількох напрямках на Сході
Заступниця глави Міноборони зауважила, що до Бахмутського напрямку не просто так прикута увага вже тривалий час. Це – епіцентр бойових дій. Росіяни там змінювали війська, виводили ПВК "Вагнера", натомість заводили регулярні війська.
Вона зазначила, що напередодні наші війська змогли просунутися вперед уже на декількох напрямках, зокрема й на Бахмутському.
Учора (5 червня – 24 Канал), дійсно, у нас був успішний день, ми про це говорили, й було просування по кількох напрямках,
– сказала Маляр.
Вона додала, що ЗСУ зайшли довкола Бахмута на панівні висоти, чим дуже ускладнили росіянам життя й можливість утримувати місто.
Війна в Україні: останні новини
- Російські війська не полишають спроб захопити Донецьку та Луганську області. Проте Збройні Сили України протистоять окупантам та переходить до наступу на деяких напрямках.
- Наші воїни продовжують нищити російського ворога. Лише за минулу добу "друга армія світу" втратила ще 800 солдатів. Загалом з 24 лютого 2022 року на той світ наші захисники відправили 211 150 окупантів. Однак точно підрахувати ліквідованих росіян украй складно.
- Водночас російські окупанти вдалися до цинічного кроку – підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вона розташована на півдні України за 5 кілометрів від міста Нова Каховка Херсонської області.