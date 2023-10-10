ЗСУ штурмують позиції ворога на Півдні від Бахмута: є частковий успіх біля Андріївки

Сили оборони продовжують відтісняти ворога та звільняти українську територію. Так, наші захисники провели штурм позицій російської армії на Бахмутському напрямку.

Зокрема, там наші захисники мали частковий успіх поблизу населеного пункту Андріївка у Донецькій області. Наразі Збройні Сили нашої держави закріплюються на досягнутих рубежах.

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ЗСУ мали успіх у наступі за останню добу

У Генштабі ЗСУ наголосили, що українські військові продовжують обороняти рубежі на Сході та Півдні України. Зокрема, вони знищують ворога і крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території.

Наразі наші захисники продовжують штурмові дії південніше міста Бахмут у Донецькій області. Там вони зайняли рубежі ворога поблизу міста-фортеці.

Сили оборони мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах,

– підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Водночас українська армія також продовжує свою наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Там наші захисники також завдають втрати окупаційним військам в живій силі та техніці, а також закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

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