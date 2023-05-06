Добрі новини вже скоро: офіцер ЗСУ заінтригував перед українським контрнаступом

Українські бійці посилено готуюся до контрнаступу, отримують західне озброєння та тренуються. Військово-політичне керівництво наголошує, що дати і місця початку наступальних дій не розкриватимуть, однак, імовірно, Україна невдовзі почує радісні новини.

Про це 24 Каналу повідомив офіцер 54 бригади Олександр Афанасьєв. Він розповів, яка ситуація спостерігається зараз на Донецькому напрямку.

Зверніть увагу "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ

Афанасьєв зазначив, що, ймовірно, снарядного голоду, через який побивається Євгєній Пригожин, в Росії немає. На Сіверському напрямку, де перебуває боєць, окупанти використовують всі види озброєння. Були навіть застосовані фосфорні бомби.

Відповідно до своєї тактики окупанти намагаються випалити та знищити населені пункти України і на купі брухту повісити свою триколірну ганчірку.

Будуть гарні новини

згідно з міжнародними договорами використання фосфорних бомб у воєнних діях заборонено. Однак держава-терористка нехтує цим буквально з перших днів війни.

На Сіверському напрямку військові стоять міцно, їхнє завдання – ефективно знищувати ворога і стягувати якомога більше окупаційних угруповань на свою дугу.

Я можу сказати, що добрі новини уже скоро, вони вже йдуть,

– повідомив боєць.

Він розповів, що ворог продовжує протягом останніх двох тижнів штурмувати Білогорівку. Локальні успіхи в окупантів спостерігаються, їм вдалося забрати кілька самохідних гармат, але на них багато росіян і загинуло.

Як правило гинуть їхні наймотивованіші солдати, а в другій і третій лініях переступати своїх так званих побратимів охочих не надто багато,

– зауважив Афанасьєв.

Яка ситуація на східному фланзі: дивитись відео

Остання інформація про бої в Бахмуті