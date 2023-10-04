Просуваємось вперед: Тарнавський показав свою поїздку до бойових бригад

4 жовтня 2023, 18:49
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Олександр Тарнавський

Олександр Тарнавський відвідав бойові бригади на Таврійському напрямку. Він коротко розповів про робочу поїздку та успіхи ЗСУ.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський створив допис в соцмережах. Він лаконічно розповів про свою поїздку.

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Що розповів Тарнавський

Командувач ОСУВ "Таврія" заявив, що завдання визначені. Він повідомив про просування ЗСУ.

Продовжуємо звільнення України. Здійснив робочу поїздку у бойові бригади. Завдання визначені. Просуваємось вперед,
– написав бригадний генерал.

Також він поділився відео. На кадрах можна побачити, як командувач ОСУВ "Таврія" аналізує карту бойових дій, вивчає записи з безпілотників, спілкується з воїнами. Крім цього на відео показане кошеня, які прихистили українські захисники. Ще на кадрах демонструється, як бійці пропонують Тарнавському пригоститися кавуном.

Командувач ОСУВ "Таврія" відвідав бійців: відео Олександра Тарнавського
 

 

Останні заяви Тарнавського

  • Не так давно бригадний генерал наголошував на необхідності звільнення Токмака від російських окупантів, адже для них це місто є стратегічно важливим. Після цього наші захисники зможуть влаштувати великий прорив.
  • Нагадаємо, Тарнавський заявляв, що зимові погодні умови сильно не вплинуть на контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські захисники частіше за все просуваються вперед пішки та невеликими групами.
  • Раніше Командувач ОСУВ "Таврія" повідомляв про стабільне просування наших воїнів на Таврійському напрямку. За його словами, там ЗСУ постійно знищують російських загарбників.

Автор: Петро Залива