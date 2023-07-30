Тут є 2 цікавих напрямки: полковник запасу ЗСУ описав перспективи Донецького фронту

Збройні Сили просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Ворог усвідомлює, що скоро доведеться тікати. Тому окупанти активізувались на Луганському напрямок для того, аби була можливість інформаційно перебити поразку.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що українські бійці розташовані за декілька кілометрів від Донецька.

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Вхід у Донецьк

Донецький напрямок цікавий двома точками, які можуть бути використані для точкових рухів. Робота по військових об'єктах у Донецьку останнім часом говорить, що це може бути одним з напрямків. Захід у місто, навіть маленьку його частину, руйнуватиме весь південний фронт.

Тобто рух у бік Маріуполя, Волновахи. Уже можливий вхід. У нас достатньо сил й засобів для виконання такого роду операцій,

– сказав Світан.

Зараз Донецьк практично пустий від російських військ. Адже вони пов'язані боями в районі Мар'їнки, Авдіївки, Бахмута. І в районі Бахмута особливо південний напрямок перспективний рух на Горлівку від міста-фортеці.

"Ми зараз проходимо Кліщіївку, Андріївку, далі Курдюмівку і рух або на Горлівку, або на схід від Курдюмівки. Це вже вихід на правий берег річки Бахмутки й захід у тил в бахмутському гарнізоні росіян, який потім опиниться в повному оперативному оточенні", – зазначив військовий експерт.

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Забезпечують алібі

У російських загарбників буде велика проблема як швидко піти з Бахмута й Соледару, і як подати це в інформаційному полі. Окупанти активізували Луганський напрямок якраз для того, аби була можливість інформаційно перебити відхід від Соледару й Бахмуту.

"Практично втеча з цих двох населених пунктів, які вони пів року "героїчно" брали, поклавши там до 100 тисяч людей. Тому Луганський напрямок зараз активізований", – наголосив Світан.

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку