Швидше за нові санкції, – Зеленський розповів, як відповідає на питання про перебіг контрнаступу
Західні партнери та журналісти часто ставлять питання президенту України про те, як просувається український контрнаступ. Глава держави навчився влучно відповідати на ці питання.
Володимир Зеленський під час виступу на форумі YES розповів, як відповідає на питання про контрнаступ Збройних Сил. Він наголошує, що це питання – не для порівняння, передає 24 Канал.
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Де ми були на початку війни
Президент України сказав, що не можна порівнювати на скільки просунулися наші воїни і те, "де ми були вчора".
Порівняйте де ми були на початку війни,
– закликав він.
Також він поділився, як відповідає партнерам на те ж саме питання. За словами президента, він відповідає, що "контрнаступ рухається швидше, ніж нові санкційні пакети".
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Президент України зустрівся з бійцями Збройних Сил на одній з південних ділянок фронту. Власне, Володимир Зеленський поїхав на напрямок, де триває контрнаступ наших захисників. Зауважимо, що саме 71-ша окрема єгерська бригада бере участь у звільненні української землі в цьому регіоні в складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
- Окупанти продовжують атакувальні дії в районі Новоєгорівки Сватівського району на Луганщині. Вони навіть кидають свої танки Т-90М "Прорив", щоб окупувати панівну висоту поблизу цього населеного пункту. Поки тримається гарна тепла погода ворог намагається залучити всі свої резерви, щоб увійти в зимовий сезон на вигідних позиціях.
- Українські військові продовжують звільняти рідні землі з-під окупації. У Пентагоні дії ЗСУ на полі бою вважають надзвичайно ефективними. Відповідну думку озвучила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх. За її словами, Пентагон позитивно оцінює використання західного озброєння нашими військовими.