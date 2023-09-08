Швидше за нові санкції, – Зеленський розповів, як відповідає на питання про перебіг контрнаступу

Західні партнери та журналісти часто ставлять питання президенту України про те, як просувається український контрнаступ. Глава держави навчився влучно відповідати на ці питання.

Володимир Зеленський під час виступу на форумі YES розповів, як відповідає на питання про контрнаступ Збройних Сил. Він наголошує, що це питання – не для порівняння, передає 24 Канал.

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Де ми були на початку війни

Президент України сказав, що не можна порівнювати на скільки просунулися наші воїни і те, "де ми були вчора".

Порівняйте де ми були на початку війни,

– закликав він.

Також він поділився, як відповідає партнерам на те ж саме питання. За словами президента, він відповідає, що "контрнаступ рухається швидше, ніж нові санкційні пакети".

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