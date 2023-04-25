Це буде панічна рефлексія: який ефект можуть мати ракетні атаки під час контрнаступу ЗСУ

Росіяни панічно бояться контрнаступальних дій України. Ймовірно, розуміючи власну поразку на лінії зіткнення, ворог може вдатися до традиційного ракетного терору українського народу.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, рішення російської армії буде приймати в паніці.

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У росіян боязнь контрнаступу

Олександр Коваленко пояснив, що вже дуже скоро ми зможемо побачити реакцію росіян на контрнаступ ЗСУ.

На його думку, здійснювати ракетний терор окупанти поки не можуть через брак озброєння.

"Накопичувати до осені – це фактично ще 4–5 місяців, а якщо ми кажемо про контрнаступ, то всі його чекаємо навесні", – зауважив він.

До того ж кількість ракет, які наразі Росія може випустити по території України, набагато менша, ніж ту, яку ворог може зібрати за 5 місяців.

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Чи вдаватиметься ворог до ракетного терору

Олександр Коваленко повідомив, якщо наш контрнаступ успішно розпочнеться на одному із плацдармів та відбуватиметься швидке звільнення українських територій, то російські війська почнуть тікати звідти.

Водночас російське командування може в паніці віддати наказ про запуск ракет по Україні.

Це може бути якась панічна рефлексія, але з мінімальним ефектом,

– переконаний він.

Тож очікувати того, що Росія на щось суттєво вплине, не слід.

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