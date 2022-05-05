Контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії Медведчука "Український вибір"

СБУ затримала одного з лідерів партії Віктора Медведчука "Український вибір". Соратник кума Путіна займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні.

Лідер партії Медведчука координував дії з російськими спецслужбами

У контррозвідці СБУ повідомили, що затримали одного з лідерів партії "Український вибір" у Києві.

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За даними слідства, що він координував свої дії з російськими спецслужбами та займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні.

Також в СБУ повідомили про два затримання на Луганщині та Полтавщині:

у Луганській області на співпраці з окупантами викрито керівницю одного з відділів Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації;

у Полтавській області затримано заступника начальника митного посту, який вимагав гроші від керівника підприємства, "гарантуючи" безперешкодне оформлення промтоварів.

Медведчук під арештом в Україні

Віктору Медведчуку вдалося втекти з-під домашнього арешту перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Та 12-го квітня співробітники СБУ затримали лідера "Опозиційної платформи – За життя".

Кум Володимира Путіна з допомогою ФСБ Росії намагався втекти з України до невизнаного Придністров'я. Однак Служба безпеки України провела вдалу операцію, через що Медведчук тепер під арештом.

Медведчук звертався до російського диктатора Володимира Путіна з проханням обміну на захисників Маріуполя. Проте в Кремлі сказали, що їх не цікавить Медведчук.

У квітні Державне бюро розслідувань у Львівській області провело обшуки у братів підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука й Тараса Козака.

У середу, 4-го травня, в об'єктах, пов'язаних з родинами цих народних депутатів, пройшли чергові обшуки. Відомо, що суд арештував рахунки компаній, якими володіють родичі Медведчука й Козака.

Окремо слід сказати, що на початку березня 2022 року у Хорватії арештували яхту Медведчука. Після цього у квітні суд передав її у розпорядження АРМА. Тепер 93-метрову яхту планують продати. Отримані за неї кошти можуть спрямувати в український бюджет.

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