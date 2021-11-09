Концентрації військ Росії на кордоні немає, але активізувалася розвідка, – комітет Ради

Масштабного переміщення військових підрозділів Росії біля кордону з Україною не зафіксували. Кремль активізував діяльність розвідки.

Мовиться про діяльність зі збору інформації. Про це розповіла заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла 8 листопада.

До теми Комітет Ради заслухає розвідників через ситуацію на кордоні з Росією

Комітет Ради заявив, що є активізація розвідки Росії

Безугла пояснила, що є переміщення російських військ та озброєння поблизу українського кордону, проте активізувалась діяльність розвідки Росії: "Наприклад, з початку року (мовиться про 2021 рік – 24 канал) зафіксовано 109 розвідувальних польотів авіації, тоді як за весь 2020 їх було 34.

Також спостерігається посилення різних варіантів розвідки вздовж кордону з нами з боку Росії, тобто на тимчасово окупованих територіях. Дійсно, масштабного переміщення тих чи інших військових підрозділів наразі не зафіксували, але якась активація збору інформації присутня,

– пояснила нардепка.

Вона також розповіла, що біля українського кордону перебуває орієнтовно 92 тисячі представників особового складу військ Росії, а також ті підрозділи, які фактично є російськими, але діють як підконтрольні Росії бойовики.

"На кордоні є 36 тактичних груп Росії, 31 з яких там на постійній основі", – заявила нардепка.

Вон додала, що ці дії слід розглядати разом з енергетичною кризою, яку Росія штучно створює для просування своїх інтересів у Європі.

Коротко про інформацію щодо військ Росії на кордоні з Україною