Серйозна втрата: Плетенчук пояснив, які завдання виконував корабель "Коммуна"

Українські сили 21 квітня уразили у тимчасово окупованому Севастополі корабель "Коммуна". Хоч судно було найстарішим у російському флоті, однак мало досить сучасне обладнання.

Корабель "Коммуна" – серйозна втрата для ворога. Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук пояснив 24 Каналу, що це судно було унікальним.

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Виконував серйозні завдання

Дмитро Плетенчук зазначив, що корабель "Коммуна" виконував досить серйозні завдання. Це суднозабезпечення. Він міг обслуговувати підводні човни, працював на місці знищення крейсера "Москва", піднімаючи з глибини важливі елементи його технічного устаткування.

Це досить серйозна втрата. Попри те, що у складі Чорноморського флоту Росії досі достатньо саме допоміжного флоту. Тобто різноманітних суден забезпечення, плавучих кранів, плавучих майстерень. Вони так само можуть виконувати деякі функції. Але деякі завдання міг виконувати лише цей корабель,

– підкреслив речник.

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