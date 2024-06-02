Росіяни кажуть, що "знищили" українські кораблі: у ВМС відреагували на брехню ворога

Російські пропагандисти активно розповсюджують брехню щодо нібито знищення українських катерів і кораблів. У Військово-Морських Силах відреагували на цинічний обман окупантів.

Військові наголосили, що подібними заявами ворог намагається виправдати свої удари по цивільних об'єктах, а також нових воєнних злочинів стосовно українських громадян.

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ВМС пояснили брехню ворога щодо "атак" кораблів України

У Військово-Морських Силах ЗСУ пояснили, що, прикриваючись намаганням вразити кораблі українських військових, Росія вкотре завдала удару по цивільних об'єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.

Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України. Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється,

– наголосили у ВМС.

Військові також запевнили, що кораблі та катери Військово-Морських Сил продовжують захищати Україну з морського напрямку.

Представники ВМС наостанок вчергове попросили не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки, а також довіряти лише офіційним джерелам.

Україна вразила судна окупантів поблизу Криму

Спецпідрозділ ГУР МО – Group 13 – 30 травня успішно виявив та вразив два швидкісні транспортно-десантні катери типу КС-701 "Тунець" у Криму. Катери, що належать російським окупантам, були вражені українськими ударними морськими безпілотниками Magura V5.

Уже ввечері того ж дня українська розвідка повідомила оновлені дані про втрати противника в "Тунцях". За останньою інформацією, спецпризначенці Group 13 успішно знищили два ворожі катери типу "Тунець" КС-701 у Криму. Крім того, під час операції було підбито ще два однотипних судна.

Також у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що в результаті атаки суттєвих пошкоджень зазнали ще й два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення для росіян. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

OSINT-аналітики з телеграм-каналу "КіберБорошно" також показали наслідки ураження одного з поромів українськими військовими. На фото можна побачити, що там всередині утворилася величезна дірка.