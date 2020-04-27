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      Коронавірус переміг там, де зазнали невдачі нацисти: помер один з останніх в'язнів Освенцима

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      94-річний Анрі Кічка пережив табір в Освенцимі, але помер від коронавірусу
      94-річний Анрі Кічка пережив табір в Освенцимі, але помер від коронавірусу / en24.news

      Від ускладнень, викликаних коронавірусом, 26 квітня у Бельгії помер один з останніх колишніх в'язнів Освенцима – 94-річний Анрі Кічка. "Мікроскопічний коронавірус досяг успіху там, де вся нацистська армія зазнала невдачі", – написав його син.

      У роки Другої світової Анрі Кічка був ув'язненим у концтаборі в Освенцимі. І тривалий час після звільнення він намагався навіть не згадувати про це, пишуть у ВВС.

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      Однак в останні роки життя він читав лекції в школах – щоб нові покоління не забували про жахи війни. Аж через 60 років після закінчення війни Кічка наважився опублікувати мемуари про пережите.

      Мікроскопічний коронавірус досяг успіху там, де вся нацистська армія зазнала невдачі. Мій батько пережив Марш смерті, але сьогодні його Марш життя закінчився,
      – написав у фейсбуці син померлого Мішель.

      Анрі Кічка – один із небагатьох тих, хто вижив у нацистському таборі смерті в окупованій Польщі та дожив до 2020 року.

      Кічка
      Анрі Кічка – один з небагатьох, хто вижив в Освенцимі й дожив до 2020 / Фото BELGA

      Він народився у Брюсселі в 1926 році в єврейській родині польського походження. Родина втекла до Бельгії від антисемітизму у Східній Європі та намагалася побудувати нове життя на Заході.

      Однак нацисти вдерлися і туди та окупували країну. У 1942 році родину Кічки депортували – назад, на Схід, в Освенцим.

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      У 1945 році коли до Освенцима наближалися радянські війська, Анрі пощастило бути серед тих, кого відправили у Марш смерті на Захід. Союзні війська звільнили бранців. 

      Багато років після війни Анрі Кічка не розповідав про свій досвід. Він одружився, відкрив магазин, мав 4 дітей, 9 онуків та 14 правнуків.

      Але згодом він почав читати лекції в школах, відчуваючи, що варто страждати від болю пам’яті, щоб переконатися, що інші не забудуть.

      Коронавірус у Бельгії станом на 27 квітня зафіксували у понад 46 тисяч людей, від хвороби померли вже більше за 7 тисяч інфікованих. Зауважимо, населення Бельгії становить 11,5 мільйона.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Європа Здоров'я Коронавірус COVID-19 Історія Бельгія євреї Голокост
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