Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, в Україні посилили обмеження

Рада провела аж три позачергові засідання. Депутати змінили голову МОЗ та звільнили від орендної плати за майно, яким неможливо користуватись під час карантину. У Росії ввели режим самоізоляції. За "оптимістичним" сценарієм Трампа, від коронавірусу може померти 200 000 американців. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 березня.

Новини про коронавірус в Україні 30 березня

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні

Станом на ранок 30 березня в Україні підтверджено 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 62 випадки – за останню добу). На жаль, 11 випадків летальні. Шестеро людей повністю одужали. В Україні коронавірусом частіше хворіють жінки, ніж чоловіки – 52% до 48%.

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Географія поширення коронавірусу в Україні:

Вінницька область — 23;

Волинська область — 2;

Дніпропетровська область — 8;

Донецька область — 6;

Житомирська область — 5 (1 летальний);

Закарпатська область — 1;

Запорізька область — 11;

Івано-Франківська область — 41 (3 летальних);

Кіровоградська область — 4;

м. Київ — 102;

Київська область — 49 (2 летальних);

Львівська область — 6;

Луганська область — 2;

Одеська область — 8;

Полтавська область — 1;

Рівненська область — 11 (2 летальних);

Сумська область — 9 (1 летальний);

Тернопільська область — 60 (1 летальний);

Харківська область — 1;

Херсонська область — 1;

Хмельницька область — 2;

Чернівецька область — 75 (1 летальний);

Черкаська область — 50;

Чернігівська область — 2.

Протягом дня місцеві штаби та представники влади з регіонів оновлювали інформацію:

У Запоріжжі на коронавірус захворіли голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак та депутат цієї ради Геннадій Фукс. В області вже зафіксовано 13 випадків COVID-19.

4 нові випадки підтвердили на Донеччині і ще 3 – на Дніпропетровщині. Ще один випадок підтвердили на Одещині.

У Кропивницькому коронавірусом захворів водій маршрутки. Через це 4 маршрути міста призупиняють роботу.

Схожа ситуація у Львові. Експрес-тест показав коронавірус у водійки трамвая. Також у Львові на коронавірус захворіла ціла сім'я, вони приїхали з Австрії.

У Києві одужали двоє людей. У Броварах від коронавірусу одужала перша пацієнтка.

На Сумщині підтвердили ще 3 випадки зараження коронавірусом. Відтак в області вже 9 випадків.

У Вінницькій області підтвердили 23 випадки. Серед хворих є працівниці пологового будинку та лікар онкодиспансеру.

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Лікування коронавірусу в Україні

Цього тижня лікарі отримають нові протоколи лікування хворих на COVID-19. Зараз вони керуються принципом "не нашкодити", але для порятунку життя іноді цього мало. Тож лікарі матимуть юридичні підстави використовувати препарати поза протоколом.

В Україну прибули 100 тисяч ПЛР-тестів з Південної Кореї. Невдовзі усі області забезпечать усім необхідним, щоб на місці можна було робити діагностику. Одна лабораторія за добу може проводити близько 200 тисяч тестів на коронавірус.

240 лікарень в країні обладнані для госпіталізації хворих на коронавірус. Перелік цих лікарень є на сайті МОЗ. При цих медзакладах встановили тимчасові пункти прийому хворих на коронавірус. Там будуть проводити первинний огляд людей.

У Львові всім лікарям і медсестрам, які працюють з хворими на COVID-19, доплачуватимуть по 10 000 гривень на весь період карантину.

Якщо у вас є симптоми коронавірусу, а вам відмовляють у тестуванні, телефонуйте на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201.

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Рада і коронавірус

30 березня Рада зібралася аж на три позачергові засідання. Депутати працювали в масках і рукавичках. Серед іншого, розглядали питання щодо боротьби з коронавірусом.

Звільнили міністра охорони здоров'я Іллю Ємця. Новим очільником МОЗ став Максим Степанов, який раніше був головою Одеської ОДА.

Рада дозволила застосовувати незареєстровані лікарські засоби або лікарські засоби за показаннями, яких немає в інструкції, якщо доведена їхня ефективність. А також ввела кримінальну відповідальність за вивезення товарів протиепідемічного призначення.

Депутати схвалили додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. Відтепер орендатори, які не можуть користуватися майном через карантин, звільняються від орендної плати.

Обирати запобіжні заходи в суді відтепер можна в режимі відеоконференції.

В режимі відеоконференцій засідатимуть тепер і комітети парламенту. Рада не збиратиметься на чергові засідання аж до кінця карантину.

Військовим забезпечили безперервне постачання продуктів харчування на період карантину.

Зміни до бюджету у зв'язку з пандемією коронавірусу депутати відправили на доопрацювання.

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Нові обмеження і скандали

В Україні посилили карантинні заходи. Усі, хто приїхав з-за кордону, тепер повинні відправитись на 14-денну обсервацію. Обласні держадміністрації повинні забезпечити облаштування приміщень для обсервації та доїзд туди людей.

У зв'язку з новими заходами, пасажирів, які прибули з Катару і Балі, відправили на обсервацію в готель "Козацький" у центрі Києва. Не всі одразу погодились на це, тож деякі пасажири провели в літаку понад 15 годин, дехто досі не вийшов з автобусів. Ті, хто поїхав у готель – не задоволені харчуванням та умовами. Наразі туристи мають кілька варіантів: безкоштовно залишатися в "Козацькому" і харчуватися самостійно або платити 1200 гривень за готельне харчування; перебратися на платну обсервацію в готель "Пуща Конгрес" за 169 євро з людини; також туристам запропонували за 3 дні зробити ПЛР-тести, всі в кого не виявлять коронавірусу, зможуть поїхати на самоізоляцію додому. Зараз готель "Козацький" оточений Нацгвардійцями, звідти нікого не випускають.

На виїздах з Одеси та області встановили блокпости. Для руху залишили одну смугу, усім на в'їзді та виїзді мірятимуть температуру.

У Львові заборонили відвідувати дитячі і спортивні майданчики, вживати їжу та напої в парках і скверах, заходити в транспорт і громадські заклади без масок. Водночас в місті дозволили відновити роботу оптикам, сервісним центрам мобільних операторів та компаніям із ремонту комп'ютерної техніки. Від 30 березня у Львові починають тестувати на коронавірус усіх водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників.

В’їзди та виїзди з Києва наразі залишаються відкритими, однак якщо кількість хворих різко збільшиться, столицю доведеться закрити.

Поліція встановила блокпости на в'їзді та виїзді в елітне селище Козин та село Лісники Київської області. Туди не пускатимуть людей із симптомами застуди і ГРВІ.

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Фінансові питання

Відтепер виплати безробітним нараховуватимуть з першого дня реєстрації в Центрі зайнятості.

Ощадбанк продовжує дію карток, термін яких закінчується під час карантину. Банк не блокуватиме їх до 1 липня. Раніше про продовження дії карток на 3 місяці повідомили "Приватбанк" та "Укрсиббанк".

Єврокомісія виділила Україні 80 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.

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Новини про коронавірус у світі за 30 березня

Головне про коронавірус у світі

У світі підтверджено 752 747 випадків захворювання COVID-19. 36 226 людей померли від вірусу, 158 705 одужали. Найбільше випадків у США – 145 542. На другому місці Італія – 101 739. Далі йдуть Іспанія (85 195), Китай (81 470), Німеччина (63 929).

У США коронавірус поширюється шаленими темпами. Дональд Трамп заявив, що якщо внаслідок пандемії помре менше 200 000 американців, то дії влади можна буде назвати успішними. У Нью-Йорку молоді люди вирішили влаштувати "коронавірусну вечірку", внаслідок розваг померли двоє людей, ще 6 – в лікарні.

В Іспанії кількість смертей від коронавірусу зросло до рекордних до 838 за добу. Країна посилює карантин. Відтепер закриваються усі підприємства, які не стосуються життєво необхідних сфер, їхні працівники повинні залишатися вдома. Вони отримуватимуть зарплату, але пізніше потрібно буде надолужити втрачені години.

У Китаї за добу лише 31 новий випадок. Країна заявляє про кінець епідемії і послаблює карантин. У провінції Хубей знімають обмеження на пересування здорових жителів.

Велика кількість хворих у Німеччині – майже 64 000. Там тестують близько 120 000 людей на тиждень, тому щоденний приріст підтверджених випадків настільки високий. Влада країни закликає громадян готуватися до тижнів соціального дистанціювання.

У Великобританії від коронавірусу померла 108-річна жінка, яка у 1918 році пережила пандемію "іспанки". Коронавірус виявили в особистого помічника Єлизавети II. Водночас принц Чарльз переміг хворобу і вже вийшов із самоізоляції.

У сусідній Росії вже 1836 випадків і 9 смертей від коронавірусу. Лише за добу в країні підтверджено 300 нових випадків. У Москві і Санкт-Петербурзі оголошено режим самоізоляції. Людям можна виходити з дому лише на роботу, в магазин чи аптеку, в лікарню та для вигулу собак.

В Угорщині кожна людина, яка повернулася з-за кордону та перебуває в самоізоляції, повинна клеїти на дверях і вікнах будинку попереджувальні знаки.

Білорусь – єдина країна, яка не зупинила через коронавірус національний чемпіонат з футболу. Вболівальники самі починають бойкотувати матчі.

Мессі та інші футболісти "Барселони" погодилися знизити зарплату на 70% через кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

Стала відома нова дата відкриття літньої Олімпіади-2020. Через коронавірус її перенесли на 23 липня 2021 року.