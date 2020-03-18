Коронавірус в Україні: бізнес та місцева влада створюють обласні антикризові штаби

Українські бізнесмени створять та очолять штаби по боротьбі з коронавірусом, які працюватимуть у різних областях України. Такою є домовленість між представниками великого бізнесу та президентом Володимиром Зеленським.

Президент та українські бізнесмени прийняли рішення створити штаби під час зустрічі, яка відбулася 16 березня.

Читайте також Міжнародний комітет Червоного Хреста постачатиме медобладнання та ліки в Україну

Що відомо про штаби та хто їх очолить

Олександр Ярославський (DCH) створює такий штаб у Харківській області;

Андрій Ставніцер (ТІС) – в Одеській;

Юрій Косюк (МХП) – у Вінницькій та Черкаській;

Ігор Воронов – у Київській;

Геннадій Буткевич (АТБ) – у Житомирській;

Віктор Пінчук (EastOne) – в Дніпропетровській;

Андрій Веревський ("Кернел") – у Полтавській та Кіровоградській.

Про такий розподіл повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.

Станом на 18 березня штаби вже створені

у Харківській області – очолюють Олександр Ярославський, голова ОДА Олексій Кучер і мер Харкова Геннадій Кернес;

в Одеській області – на чолі зі співвласником ТИС Андрієм Ставніцером та головою ОДА Максимом Куцим.

Ситуація у Харківській області

За словами голови Харківської ОДА, Олександр Ярославський управляє штабом, його місія – організувати наповнення бюджету фонду всім необхідним. Зокрема, масками, тест-системами та апаратами штучного дихання.

Кучер закликає колег-бізнесменів долучатися до ініціативи й не лише на словах любити Слобожанщину, а допомагати грошима.

Зверніть увагу Уряд очікує на допомогу МВФ вже незабаром

У Черкаській та Вінницькій областях

Агрохолдинг МХП, співпрацюючи з місцевими органами державної влади, створює та забезпечує роботу штабів у Черкаській та Вінницькій областях.

В Одеській області

Гендиректор ТІС Андрій Ставніцер у фейсбуці повідомив про проведення першого засідання антикризового штабу в Одеській області. За його словами, у штаб наразі входить глава БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова і бізнесмен Вадим Мороховський. Однак бізнесмен переконаний, що й інші підприємці приєднаються.

За його словами, питання першої необхідності – закупівля апаратів штучної вентиляції легенів. В області їх поки лише 72, з них приблизно 30 – 40% зайняті, частина – застарілі. "Закупили 14 нових, чекаємо. Все ще критично мало. Один пацієнт на апараті ШВЛ проводить від 2 до 3 тижнів!" – зазначив Ставніцер.

Бізнесмен додав, що в області є 605,4 тисячі пенсіонерів, з них 235 тисяч – в Одесі. За потреби їм доставлятимуть їжу. Крім того, допомоги потребують лікарі, поліцейські, соціальні працівники, які погано екіпіровані й підготовлені.

Що відомо про зустріч Зеленського з бізнесменами? Зустріч відбулася 16 березня. Президент говорив з 15 великими українськими бізнесменами. У результаті домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе боротися з поширенням коронавірусу у країні.