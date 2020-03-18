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      Коронавірус в Україні: бізнес та місцева влада створюють обласні антикризові штаби

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      Бізнес та місцева влада створюють обласні антикризові штаби / Пресслужба Президента України

      Українські бізнесмени створять та очолять штаби по боротьбі з коронавірусом, які працюватимуть у різних областях України. Такою є домовленість між представниками великого бізнесу та президентом Володимиром Зеленським.

      Президент та українські бізнесмени прийняли рішення створити штаби під час зустрічі, яка відбулася 16 березня.

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      Що відомо про штаби та хто їх очолить

      • Олександр Ярославський (DCH) створює такий штаб у Харківській області;
      • Андрій Ставніцер (ТІС) – в Одеській;
      • Юрій Косюк (МХП) – у Вінницькій та Черкаській;
      • Ігор Воронов – у Київській;
      • Геннадій Буткевич (АТБ) – у Житомирській;
      • Віктор Пінчук (EastOne) – в Дніпропетровській;
      • Андрій Веревський ("Кернел") – у Полтавській та Кіровоградській.

      Про такий розподіл повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.

      Станом на 18 березня штаби вже створені

      • у Харківській області – очолюють Олександр Ярославський, голова ОДА Олексій Кучер і мер Харкова Геннадій Кернес;
      • в Одеській області – на чолі зі співвласником ТИС Андрієм Ставніцером та головою ОДА Максимом Куцим.

      Ситуація у Харківській області

      За словами голови Харківської ОДА, Олександр Ярославський управляє штабом, його місія – організувати наповнення бюджету фонду всім необхідним. Зокрема, масками, тест-системами та апаратами штучного дихання.

      Кучер закликає колег-бізнесменів долучатися до ініціативи й не лише на словах любити Слобожанщину, а допомагати грошима.

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      У Черкаській та Вінницькій областях

      Агрохолдинг МХП, співпрацюючи з місцевими органами державної влади, створює та забезпечує роботу штабів у Черкаській та Вінницькій областях.

      В Одеській області

      Гендиректор ТІС Андрій Ставніцер у фейсбуці повідомив про проведення першого засідання антикризового штабу в Одеській області. За його словами, у штаб наразі входить глава БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова і бізнесмен Вадим Мороховський. Однак бізнесмен переконаний, що й інші підприємці приєднаються.

      За його словами, питання першої необхідності – закупівля апаратів штучної вентиляції легенів. В області їх поки лише 72, з них приблизно 30 – 40% зайняті, частина – застарілі. "Закупили 14 нових, чекаємо. Все ще критично мало. Один пацієнт на апараті ШВЛ проводить від 2 до 3 тижнів!" – зазначив Ставніцер. 

      Бізнесмен додав, що в області є 605,4 тисячі пенсіонерів, з них 235 тисяч – в Одесі. За потреби їм доставлятимуть їжу. Крім того, допомоги потребують лікарі, поліцейські, соціальні працівники, які погано екіпіровані й підготовлені.

      Що відомо про зустріч Зеленського з бізнесменами? Зустріч відбулася 16 березня. Президент говорив з 15 великими українськими бізнесменами. У результаті домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе боротися з поширенням коронавірусу у країні.

      Все про коронавірус: 12 корисних статей
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Бізнес Гроші Новини Харкова Новини Одеси Новини Черкас Вінниця
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