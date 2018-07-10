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Короїд, який знає геометрію, або як на Київщині за 20 років знищили мільйон дерев

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Довкола Києва масово вирубують міський ліс. За 20 років знищили майже мільйон дерев. За документами це сухостій та дерева пошкоджені шкідниками. Однак, активісти певні, що хтось на цьому заробляє.

За документами – ліс, а за фактом – пустир. Наприклад, у Пущі Водиці ділянка площею майже у 4 гектари вирубана самими ж лісниками. І таких – десятки.

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Масштаби вирубки вражають. Громадський активіст Ігор Кирикевич тут за місяць вже вдруге. Разом з депутаткою міської ради Олесею Пинзеник зафіксували, що де зрубали чи ще планують.

Тут було маркером написано прямо на деревині. З того моменту, як вийшов ролик, замазали білою фарбою і написали інше! Тут було С.Р – це суцільна рубка, а тепер якесь Л.К,
– зазначив він.

За документами вирубували хворі дерева, які пошкодив короїд. Однак, шкідник чомусь їв дерева чітко по периметру, зауважує Олеся Пинзеник.

"Чи ви хочете сказати, що наші шкідники розмножуються квадратами чи прямокутниками? Їм невідомі ази геометрії!" – сказала Пинзеник.

Тож шкідники – лише прикриття, переконані активісти. Адже у міських лісах рубати ліс на продаж заборонено.

Мешканці кожного дня затримували фури, які вивозили ліс за межі Києва. Київ – єдине велике місто Європи, де ведеться лісопромислова діяльність та заготівля ділової деревини в межах міста. У тому ж Святошинському ЛПГ, Дарницькому та інших дозволяється згідно з їхніми статутами зовнішньоекономічна діяльність,
– зауважив Кирикевич.

Заборонити суцільну вирубку навколо столиці може Київрада. Найближчим часом питання розглянуть на сесії. У 2016-му так врятували ліси природозаповідного фонду. Тоді з Києва взяли приклад у третині областей.

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Тим часом екологи підрахували: за останні 20 років, прикриваючись боротьбою з короїдом, у міських лісах Києва знищили майже мільйон дерев. У міжнародній організації Global Forest Watch підтверджують, що вирубали понад 2300 гектарів. Найбільше – у 2001-2015 роках.

Браконьєри теж є, але головним браконьєром є держава в особі саме лісників!
– переконаний директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

У "Київзеленбуді" виправдовуються: замість зрубаних дерев саджають нові. Нині на балансі організації перебуває 32 тисячі гектарів лісів. А рубають не лише дерева, пошкоджені короїдом, але й сухостій, якого багато через зниження рівня ґрунтових вод.

Громадські ж активісти запевняють, що ліс Пущі Водиці врятує лише статус прородного заповідника. Майже 70 % тутешніх насаджень такого не мають.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Екологія Новини Києва
Джерело: 24 канал
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