Корупційний скандал: партія Курца шаленими темпами втратила підтримку в австрійців

Лідер консервативної Австрійської народної партії (OVP) Себастьян Курц втратив посаду канцлера через корупційний скандал. У зв'язку з цим його партія почала різко втрачати підтримку виборців.

Про це свідчить останнє опитування. Зазначається, що підтримка Австрійської народної партії зменшилась з 34% до 26% після звинувачень щодо колишнього канцлера Курца.

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Водночас партія, що призначила колишнього міністра закордонних справ Александра Шалленберга новим канцлером, лише трохи випереджає опозиційних соціал-демократів, яких підтримують 24% опитаних виборців.

Близько 71% респондентів визнали відставку Курца з посади канцлера виправданою, а 22% вважають, що вона необґрунтована. На думку двох третин опитаних, звинувачення проти Курца мають підставу. Разом з тим 23% вважають, що в цій справі немає нічого незаконного.

Корупційний скандал Себастьяна Курца: що відомо

На початку жовтня в офісі канцлера Себастьяна Курца австрійські слідчі провели обшуки. Мотивом стала справа щодо зловживання довірою, хабарництва та корупції.

На тлі розслідування у справі про корупцію канцлер Австрії 9 жовтня заявив, що йде у відставку.

Вже наступного дня, 10 жовтня 2021 року, президент Австрії Александер Ван дер Беллен повідомив, що новим канцлером країни стане глава МЗС Александер Шалленберг.