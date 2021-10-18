Корупційний скандал: партія Курца шаленими темпами втратила підтримку в австрійців
Джерело:Kurier
Лідер консервативної Австрійської народної партії (OVP) Себастьян Курц втратив посаду канцлера через корупційний скандал. У зв'язку з цим його партія почала різко втрачати підтримку виборців.
Про це свідчить останнє опитування. Зазначається, що підтримка Австрійської народної партії зменшилась з 34% до 26% після звинувачень щодо колишнього канцлера Курца.
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Водночас партія, що призначила колишнього міністра закордонних справ Александра Шалленберга новим канцлером, лише трохи випереджає опозиційних соціал-демократів, яких підтримують 24% опитаних виборців.
Близько 71% респондентів визнали відставку Курца з посади канцлера виправданою, а 22% вважають, що вона необґрунтована. На думку двох третин опитаних, звинувачення проти Курца мають підставу. Разом з тим 23% вважають, що в цій справі немає нічого незаконного.Важливо! Підозра полягала в тому, що у період 2016 – 2018 років Міністерство фінансів використовувало бюджетні гроші "для фінансування винятково партійно політично мотивованих, іноді маніпулятивних опитувань компанії, що займається дослідженням думок, в інтересах політичної партії та її вищих функціонерів".
Корупційний скандал Себастьяна Курца: що відомо
- На початку жовтня в офісі канцлера Себастьяна Курца австрійські слідчі провели обшуки. Мотивом стала справа щодо зловживання довірою, хабарництва та корупції.
- На тлі розслідування у справі про корупцію канцлер Австрії 9 жовтня заявив, що йде у відставку.
- Вже наступного дня, 10 жовтня 2021 року, президент Австрії Александер Ван дер Беллен повідомив, що новим канцлером країни стане глава МЗС Александер Шалленберг.