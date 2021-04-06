Кожен день війни коштує нам життів, – Зеленський поговорив з Трюдо

Володимир Зеленський 6 квітня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Політики обговорили питання ескалації на Донбасі.

Український лідер подякував Джастіну Трюдо за послідовну підтримку України з боку Канади, яка є особливо цінною у такий непростий час.

Важливо Генсек НАТО подзвонив Зеленському через загострення на Донбасі

Деталі розмови Зеленського і Трюдо

Володимир Зеленський розповів про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Вони, як підкреслив президент, призводять до збільшення втрат серед українських військових.

За час перемир'я, з 27 липня 2020 року, через обстріли на Донбасі загинуло 28 воїнів. З них 24 – цьогоріч. Лише з 26 березня ми втратили 10 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати майбутнє України,

– зазначив президент України.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.

Також Володимир Зеленський:

нагадав, що Україна очікує якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО;

подякував за співпрацю в межах Канадської військової тренувальної місії UNIFIER та запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних сил України;

запросив Джастіна та Софі Трюдо на інавгураційний саміт Кримської платформи в Києві 23 серпня цього року та на святкування 30-річчя незалежності України.