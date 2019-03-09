Краще їсти м'ясо, аніж ближніх, – в Епіфанія дали важливу пораду на Великодній піст

11 березня в Україні розпочинається Великодній піст, що є найсуворішим та найголовнішим у році. Християни православного обряду намагаються відмовитися дотримуватися суворих правил посту. Проте, найголовніше у цей період - не відмова від якоїсь їжі, а моральне збагачення та спокій.

Помічник митрополита Православної церкви України Епіфанія Іван Сидор в інтерв'ю "Народній правді" прокоментував заборони, які існують під час Великого посту.

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Під час посту варто утриматися від м'ясних та молочних продуктів, проте набагато важливіше не вступати у конфлікти з рідними та близькими.

Трапляється, що людина не вживає молока і м’яса, проте натомість стає дратівливою, засуджує людей, нервує і свариться. Є такий вислів: "Не їж ближнього свого". Буває, що людина не їсть заборонених продуктів, але "їсть" близьких. У такому випадку краще їсти м'ясо, а не тих, хто поруч,

– зауважив помічник Епіфанія.

У всьому має бути розумна межа, а тілесний піст має обов’язково поєднуватися із духовним.

"А що таке духовний піст? Більше молитви, сповідь, причастя, а також наш стиль життя, коли ми менше засуджуємо, заздримо, обманюємо й піддаємося поганим звичкам, будь то алкоголь, цигарки чи перегляд серіалів", – додав Іван Сидор.

Що можна їсти під час посту? Овочі та фрукти – морква, картопля, буряк, квашена капуста, огірки, кукурудза, горошок, яблука, гранат, банани і цитрусові; сухофрукти, гогіхи, мед, гриби, каші, печиво та солодощі без молока і масла.



Замість м'яса, молока і яєць можна замінити продуктами, в яких міститься рослинний білок – баклажани, арахіс, сочевицю, сою та всі рослині сімейства бобових.