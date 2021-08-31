Кравчук, найімовірніше, не братиме участі в ТКГ до кінця 2021, – Арестович
Джерело:24 канал
Керівника української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Леоніда Кравчука нещодавно прооперували. Зараз він перебуває у складному періоді реабілітації.
Через це перший президент України, найімовірніше, не братиме участі у засіданнях ТКГ до кінця 2021 року. Про це в ефірі одного з українських телеканалів 30 серпня сказав Олексій Арестович.
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Кравчук перебуває у складному період реабілітації
Речник української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович повідомив, що глава делегації Леонід Кравчук перебуває "у складному періоді реабілітації".
Людині 87 рік, а операція на серці – це завжди дуже складно,
– зазначив Арестович.
За його словами, поки що керувати українською делегацією буде віцепрем'єр Олексій Резніков – "мабуть, це буде навіть до листопада – грудня, як я розумію".Зверніть увагу: операцію на серці Леоніду Кравчуку робили наприкінці червня. Подробиць щодо цього практично немає, адже родина першого президента просила не коментувати "нічого, крім самого факту".
Леонід Макарович Кравчук – перший президент незалежної України у 1991 – 1994 роках.
- Нагадаємо, головою української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі Кравчук став у липні 2020 року – на громадських засадах.
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