Великоднє перемир'я на Донбасі: Кравчук сказав, що має стати сигналом для припинення вогню

Є шанс, що з Великодня на Донбасі настане перемир'я. Але сигналом для цього має стати ухвалення Україною документа, який означатиме залучення координаційних механізмів щодо контролю за припиненням вогню.

Про це у спецефірі програми "Що це було?" розповів глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Також до розмови з Сергієм Лещенком, Олексієм Печієм та Денисом Казанським долучилися німецький політолог Ігор Ейдман та кореспондент журналу Time Саймон Шустер.

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Про членство України в НАТО

Ігор Ейдман: Всі члени Організації Північноатлантичного договору вимушені заступатись один за одного і входити у воєнні дії, коли проти них відбувається агресія.

Оскільки агресія – проти України, то члени НАТО не готові до глобальної війни з Росією.

Тому різке загострення на Донбасі не наблизить Україну до членства в НАТО.

Варто прочитати Члени НАТО не готові до глобальної війни з Росією, – Ейдман

Про санкції проти Росії

Саймон Шустер: Невідомо, чи нові санкції проти Росії зможуть змінити поведінку російської влади, зокрема Володимира Путіна. Очільник Кремля заявив, що всі вже звикли до економічних санкцій.

Часто я чую те саме і від американських дипломатів, які займаються цією тематикою. Водночас вони говорять, що рупори залишаються і вони справді можуть ускладнити ситуацію з російською економікою.

Відключення Росії від SWIFT дуже вдарило б по банківській системі країни. Думаю, російське вторгнення в Україну привело б до таких санкцій.

Повний випуск програми "Що це було": дивіться відео 24 каналу

Про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна

Леонід Кравчук: Пропозицією (зустрітись – 24 канал) Володимир Зеленський поставив Володимира Путіна в дуже складну ситуацію.

До теми Зеленський поставив Путіна в дуже складну ситуацію, – Кравчук про пропозицію зустрітись

Зеленський сказав, що запропонував Путіну зустрітись у будь-якій точці Донбасу, бо (за визначеннями самого очільника Кремля) неконтрольовані на сьогодні райони Донецької та Луганської областей – це український Донбас.

Зеленський не сказав, що це буде територія України. Путіна поставили у глухий кут.

Думаю, це важливо. Тому Володимиру Путіну доведеться відповідати.

Що відомо про зустріч Путіна та Зеленського