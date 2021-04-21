Великоднє перемир'я на Донбасі: Кравчук сказав, що має стати сигналом для припинення вогню

Є шанс, що з Великодня на Донбасі настане перемир'я. Але сигналом для цього має стати ухвалення Україною документа, який означатиме залучення координаційних механізмів щодо контролю за припиненням вогню.
Джерело:"Що це було?" на 24 каналі
Про це у спецефірі програми "Що це було?" розповів глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Також до розмови з Сергієм Лещенком, Олексієм Печієм та Денисом Казанським долучилися німецький політолог Ігор Ейдман та кореспондент журналу Time Саймон Шустер.
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Про членство України в НАТО
Ігор Ейдман: Всі члени Організації Північноатлантичного договору вимушені заступатись один за одного і входити у воєнні дії, коли проти них відбувається агресія.
Оскільки агресія – проти України, то члени НАТО не готові до глобальної війни з Росією.
Тому різке загострення на Донбасі не наблизить Україну до членства в НАТО.
Варто прочитати Члени НАТО не готові до глобальної війни з Росією, – Ейдман
Про санкції проти Росії
Саймон Шустер: Невідомо, чи нові санкції проти Росії зможуть змінити поведінку російської влади, зокрема Володимира Путіна. Очільник Кремля заявив, що всі вже звикли до економічних санкцій.
Часто я чую те саме і від американських дипломатів, які займаються цією тематикою. Водночас вони говорять, що рупори залишаються і вони справді можуть ускладнити ситуацію з російською економікою.
Відключення Росії від SWIFT дуже вдарило б по банківській системі країни. Думаю, російське вторгнення в Україну привело б до таких санкцій.
Повний випуск програми "Що це було": дивіться відео 24 каналу
Про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна
Леонід Кравчук: Пропозицією (зустрітись – 24 канал) Володимир Зеленський поставив Володимира Путіна в дуже складну ситуацію.
До теми Зеленський поставив Путіна в дуже складну ситуацію, – Кравчук про пропозицію зустрітись
Зеленський сказав, що запропонував Путіну зустрітись у будь-якій точці Донбасу, бо (за визначеннями самого очільника Кремля) неконтрольовані на сьогодні райони Донецької та Луганської областей – це український Донбас.
Зеленський не сказав, що це буде територія України. Путіна поставили у глухий кут.
Думаю, це важливо. Тому Володимиру Путіну доведеться відповідати.
Що відомо про зустріч Путіна та Зеленського
- У своєму відеозверненні Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітись у будь-якій точці Донбасу.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив позицію президента. Він заявив, що поки Путін уникає переговорів у нормандському форматі, Україна має робити все можливе, щоб припинити війну.
- У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського. Речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що для зустрічі повинні бути певні передумови.
- Зауважимо, що Леонід Кравчук теж заявив про готовність зустрітися з президентом Росії, адже йому є що сказати кремлівському лідеру.