Країни ОДКБ зустрінуться у Москві: чим може обернутися підігрування Путіну

Країни-члени Організації договору колективної безпеки, яку очолює Росія, вже незабаром, 16 травня, мають зустрітися у Москві.

На цих перемовинах кремлівський диктатор Володимир Путін теоретично може попросити їх "допомогти" російським військам у війні проти України. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

Увага Жителі Маріуполя масово гинуть не лише через обстріл, а й наслідки окупації

Разом з тим, як він зауважив, на практиці це реалізувати буде майже неможливо. Річ у тім, що реакція ОКДБ на повномасштабну війну проти України – надто стримана.

У цілому, немає якоїсь підтримки Росії,

– наголосив експерт.

Позиції країн ОДКБ

Хіба лише Білорусь надала свої території для підтримки агресії проти України і розмістила у себе російських військових та техніку. Однак на більше вони не здатні. Але, наприклад, Вірменія теж не хоче, щоб за нею репутаційно закріпилась їхня участь у бойових діях.

"Ми бачимо й позицію Казахстану. Зараз є інформація про те, що країну можуть використовувати для обходу санкцій. Однак у США є потужності, щоб з'ясувати, чи насправді так станеться", – додав Мусієнко.

Чим може обернутися підігрування Путіну

Тож ця зустріч – буде такою собі відповіддю НАТО, щоб продемонструвати ілюзію потужностей та сили, додав експерт. Й Путіну не вдасться змусити їх долучитися до війни проти України, оскільки багато хто зрозумів, що активне "підігрування Москві" може дорого коштувати для цих держав.

Країни ОДКБ не хочуть мати нічого спільного з Росією: думки експертів

Росія не може отримати перемогу у війні з Україною. Тому вона просить країни ОДКБ допомогти, зокрема військово. Однак білоруський журналіст Валерій Калиновський вважає, що ці держави вже залякані та не хочуть мати нічого спільного з Росією.

Російський правозахисник Марк Фейгін впевнений, якби Росія хотіла б притягнути країни ОДКБ до війни проти України, вони давно б це уже зробили. Ба більше, більшість країн напряму відмовились від участі у бойових діях у будь-якій формі.

Тоді як Мохаммад Фараджаллах – головний редактор порталу "Україна по-арабськи" вважає, що цілком імовірно, що Путіна можуть зрадити навіть країни ОДКБ, оскільки у країни-агресорки більше не залишилося союзників.

Проте білоруський опозиціонер Франак Вячорка вважає, що можливість нападу з білоруського боку залишається.

Були й розмови і про залучення Киргизстану та Таджикистану. Ще у березні, на початку великої війни Росії в Україні, країни нібито висловили готовність надати російським окупантам військову допомогу.

Країни ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Створили її у 1992 році.Статут ОДКБ дозволяє використовувати військових та миротворців країн-членів лише на території країн-учасниць договору за їх запитом. Україна не є членом ОДКБ.