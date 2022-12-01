Включно з Кримом і Донбасом: яка позиція у країн Заходу щодо повної деокупації України
Україна прагне деокупувати всі свої території, які з 2014 року встигла загарбати Росія. Про це Україна попередила своїх західних партнерів.
Глава Міноборони Олексій Резніков під час брифінгу заявив, що український президент та уряд не приховують, що завдання України – повна деокупація усіх тимчасово окупованих земель до моменту, який зафіксований у 1991 році.
До речі Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою, – The Economist
Намір України звільнити всі території підтримали на "Рамштайні"
Це означає, що ми будемо вести політику й кампанію до повної деокупації всіх українських земель, включно з Кримом, Донецьком і Луганськом,
– сказав міністр.
Резніков наголосив, що Україна абсолютно прозоро доводить це своїм партнерам на всіх рівнях. Він зазначив, що позицію України щонайменше підтримують на рівні міністрів оборони країн, які збираються у форматі "Рамштайн".
Глава Міноборони заявив, що в так званому клубі "Рамштайн" всі це розуміють і підтримують позицію України щодо звільнення всієї території.
Резніков додав, що на різних майданчиках отримує сигнали, "Олексію, ми будемо з вами до закінчення цієї війни, до вашої перемоги, що б це нам не коштувало".
Захід хоче змусити Путіна капітулювати
- Від лідерів різних країн все частіше лунають заяви про те, що Росія повинна програти у війні проти України, оскільки інакше у світі не буде миру. Відповідно Україна повинна повернути всі свої території.
- На цьому неодноразово наголошував генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він запевнив, що країни НАТО будуть підтримувати України до останнього.
- Генсек НАТО заявив, що колективний Захід не має права допустити перемоги Росії у війні проти України.
- Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що заклики до припинення вогню в Україні – безвідповідальні. За його словами, перемир'я б позбавило можливості притягнути Росію до відповідальності за скоєні злочини.
- Про те, що режим Владіміра Путіна повинен зазнати поразки, заявили також у США. Через це у Вашингтоні планують виділити нову фінансову допомогу Україні розміром в 37 мільярдів доларів.
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