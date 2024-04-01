"Кремль буде готовий пожертвувати Путіним": коли це станеться

Україна активно протистоїть ворогу, ситуація на фронті стає все гарячішою. Якщо Україна повернеться до кордонів 2022 року, Путін цього не переживе.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, наголосивши, що якщо вигнати окупантів до лінії вторгнення 2022 року, решту вони самі віддадуть. Путінський режим треба лише підштовхнути, а далі він посиплеться сам.

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Успіхи ЗСУ змушують росіян нервувати

Путч Пригожина стався через успіхи української армії проти росіян. Бійці ЗСУ погнали росіян із Харківської області, з Херсона тощо.

Це викликало великий конфлікт та внутрішню напругу всередині путінської верхівки і спровокувало путч Пригожина,

– зауважив Ейдман.

Із самого початку всі внутрішні розбіжності путінської верхівки, які можуть бути фатальними для путінського режиму, різко посилюються під час успіху української армії. І якщо вони змушені будуть "драпати" до лінії поділу 2022 року, це різко посилить внутрішні суперечності.

Вони почнуть один на одного звалювати провину, злякаються, що далі на них чекає крах, і будуть змушені вступити в якийсь конфлікт між собою, як це було за часів путчу Пригожина.

Швидше за все, вони пожертвують Путіним, тому що Путін для всієї панівної верхівки – це якір на ногах, який їх тягне на дно. І вони це розуміють, але поки що вважають, що якось видеруться.

"Але якщо вони побачать, що програли війну, то від цього якоря позбавлятимуться, поки всі не пішли на дно остаточно", – підкреслив політолог.

Хто б не став після Путіна, він намагатиметься домовлятися із Заходом шляхом відходу з окупованих територій та виплати компенсацій, бо інакше не може бути. Ніхто не матиме справу з російською владою, якщо вони не підуть з окупованих територій і не почнуть платити репарації Україні.

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