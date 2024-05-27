Путіна дратує Саміт миру: які механізми зриву буде використовувати
Російський диктатор Владімір Путін зробив чергову цинічну заяву. Глава Кремля вважає, що повноваження українського президента Володимира Зеленського нібито закінчилися і тепер він не знає, з ким вести переговори.
В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко назвав мотиви заяви російського диктатора про нібито нелегітимність Зеленського. Росіяни намагаються зіграти на формальних юридичних обставинах, що 5 років повноважень чинного Президента України закінчились, але це умовна цифра.
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Який мотив Путіна
Путін сам дав відповідь, чому він порушив це питання – його дратує Глобальний саміт миру. Він постійно про нього згадує. Кремль хоче делегітимізувати не тільки Зеленського, а й принизити статус цього саміту та сказати учасника, мовляв, чого ви їдете туди. Це головний сигнал, найімовірніше, країнам Глобального півдня.
Проте в легітимності Зеленського не сумніваються більшість лідерів країн світу й Саміт миру у Швейцарії це підтвердить.
Те, що Путіна дратує Глобальний саміт миру у Швейцарії, це доказ того, що це правильна ідея. Треба рухатись в цьому напрямку, тому що це ламає російську стратегію миру на їх умовах та тактику нав'язування нам своїх мирних перемовин,
– мовив Фесенко.
Другий важливий мотив Путіна – дестабілізувати ситуацію в Україні. Ймовірно, глава Кремля як і у 2022 році сподівається, якщо він скаже, що в України немає легітимного президента, то тоді у нашій державі нібито почнеться боротьба за владу.
Третій мотив досить банальний. Російський диктатор Владімір Путін та самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенка розуміють, що їх не вважають легітимними керівниками ні в Україні, ні на Заході, тож це дрібна помста.
Головна проблема щодо Саміту миру
- Перший Глобальний саміт відбудеться менше ніж за місяць – 15 – 16 червня. Зараз тривають активні переговори з державами щодо участі. Однак головною проблемою нині є збільшення кількість країн, які мають долучитись до обговорення тез, які прописані у формулі миру.
- Загалом свою участь підтвердили 50 країн зі 160 запрошених.
- Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена відвідати саміт. Сполучені Штати братимуть участь у цьому заході, однак наразі достеменно невідомо, на якому рівні.
- Речник Білого дому Джейк Салліван сказав, що наразі Вашингтон не може поки що підтвердити, що президент США поїде на саміт до Швейцарії.