У Кремлі чекають пропозицій щодо зустрічі Зеленського й Путіна

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У Кремлі заявили, що як і раніше чекають від української влади конкретних пропозицій щодо зустрічі Володимира Путіна й Володимира Зеленського. Мовляв, таких наразі ще не отримували.

Джерело:

ТАСС

Кремль чекає, коли від Офісу Президента України надійдуть конкретні ініціативи. Про це 30 квітня заявив Дмитро Пєсков, прессекретар російського лідера.

Раніше Конкретики не надходило, – Кремль про зустріч Путіна та Зеленського

Відповідаючи на питання про те, як у Кремлі ставляться до ймовірного посередництва Ватикану у перемовинах, Пєсков зазначив, що поки не може "поділитися жодною конкретикою".

Довідка. Раніше Зеленський назвав Ватикан ідеальним місцем для зустрічі з Путіним. Папа Франциск готовий виступити посередником у перемовинах. 

"Поки немає ні порядку денного, нічого. Можливо, український президент ухвалює рішення особисто, швидко їх формулює. Але все-таки у нас є теж певні процедури", – зазначив він.

Є процес формування позицій. Відразу пройти його дуже складно. Тому прийнято заздалегідь обмінюватися ідеями і вже після цього проводити переговори,
– долав Пєсков.

Й додав, що Москва очікує такої взаємодії між заступником керівника адміністрації Путіна Дмитра Козака та глави Офісу Президента України Андрія Єрмака.

"Зеленський казав, що дасть своєму офісу доручення зв'язатися з адміністрацією президента Росії. Цей зв'язок здійснюється по каналах Єрмак – Козак", – пояснив речник Путіна.

Зеленський хоче зустрітися з Путіним: основне

  • Президент Зеленський хоче обговорити з очільником Кремля загострення на сході України. Він запропонував зустрітися "у будь-якій точці Донбасу".
  • У Кремлі нібито підтримали саму ідею про зустріч, проте про Донбас спілкуватися не хочуть. Путін вкотре цинічно заявив, що це – питання не до Росії.
  • За інформацією ЗМІ, Україна також розглядає для проведення цих переговорів Єрусалим або Відень. Не виключають, що вона може відбуватися і в Туреччині. 