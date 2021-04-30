У Кремлі чекають пропозицій щодо зустрічі Зеленського й Путіна

У Кремлі заявили, що як і раніше чекають від української влади конкретних пропозицій щодо зустрічі Володимира Путіна й Володимира Зеленського. Мовляв, таких наразі ще не отримували.
Джерело:ТАСС
Кремль чекає, коли від Офісу Президента України надійдуть конкретні ініціативи. Про це 30 квітня заявив Дмитро Пєсков, прессекретар російського лідера.
Раніше Конкретики не надходило, – Кремль про зустріч Путіна та Зеленського
Відповідаючи на питання про те, як у Кремлі ставляться до ймовірного посередництва Ватикану у перемовинах, Пєсков зазначив, що поки не може "поділитися жодною конкретикою".Довідка. Раніше Зеленський назвав Ватикан ідеальним місцем для зустрічі з Путіним. Папа Франциск готовий виступити посередником у перемовинах.
"Поки немає ні порядку денного, нічого. Можливо, український президент ухвалює рішення особисто, швидко їх формулює. Але все-таки у нас є теж певні процедури", – зазначив він.
Є процес формування позицій. Відразу пройти його дуже складно. Тому прийнято заздалегідь обмінюватися ідеями і вже після цього проводити переговори,
– долав Пєсков.
Й додав, що Москва очікує такої взаємодії між заступником керівника адміністрації Путіна Дмитра Козака та глави Офісу Президента України Андрія Єрмака.
"Зеленський казав, що дасть своєму офісу доручення зв'язатися з адміністрацією президента Росії. Цей зв'язок здійснюється по каналах Єрмак – Козак", – пояснив речник Путіна.
Зеленський хоче зустрітися з Путіним: основне
- Президент Зеленський хоче обговорити з очільником Кремля загострення на сході України. Він запропонував зустрітися "у будь-якій точці Донбасу".
- У Кремлі нібито підтримали саму ідею про зустріч, проте про Донбас спілкуватися не хочуть. Путін вкотре цинічно заявив, що це – питання не до Росії.
- За інформацією ЗМІ, Україна також розглядає для проведення цих переговорів Єрусалим або Відень. Не виключають, що вона може відбуватися і в Туреччині.