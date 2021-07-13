У Кремлі вважають цинічну статтю Путіна хорошим приводом для розмови з Зеленським

У Кремлі заявили, що Володимир Путін начебто готовий до діалогу з Володимиром Зеленським. Водночас над організацією зустрічі наразі ніхто не працює.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що стаття очільника Кремля – історичний матеріал. Окрім того, він начебто є "глибоким і дуже хорошим приводом для обговорення" лідерів двох країн.

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Відштовхуючись від цієї статті, можна розуміти настрій президента Путіна на можливе смислове наповнення російсько-українських контактів,

– заявив Пєсков.

Водночас речник Путіна наголосив, що спершу зустріч необхідно підготувати щонайменше на рівні адміністрацій президентів.

Реакція Зеленського на опус Путіна

Володимир Зеленський заявив, що Путіну бракує часу на зустріч. Водночас тепер зрозуміло: усе тому, що очільник Кремля ґрунтовно писав статтю.

Український лідер зізнався, що не читав опусу Путіна повністю. Однак вже бачить, що "деякі речі, які він написав, ми могли б проговорити".

Окрім того, Зеленський заявив, що міг надати Путіну багато нового матеріалу для написання нової статті.