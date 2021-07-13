У Кремлі вважають цинічну статтю Путіна хорошим приводом для розмови з Зеленським

13 липня 2021 , 15:49
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Джерело:

ТАСС

У Кремлі заявили, що Володимир Путін начебто готовий до діалогу з Володимиром Зеленським. Водночас над організацією зустрічі наразі ніхто не працює.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що стаття очільника Кремля – історичний матеріал. Окрім того, він начебто є  "глибоким і дуже хорошим приводом для обговорення" лідерів двох країн.

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Відштовхуючись від цієї статті, можна розуміти настрій президента Путіна на можливе смислове наповнення російсько-українських контактів,
– заявив Пєсков.

Водночас речник Путіна наголосив, що спершу зустріч необхідно підготувати щонайменше на рівні адміністрацій президентів. 

Зверніть увагу! На сайті президента Росії опублікували статтю Путіна про Україну
. У своєму опусі очільник Кремля заявив, що Донбас начебто не потрібен Києву, а Україну нібито допомогли створити більшовики. 

Реакція Зеленського на опус Путіна

  • Володимир Зеленський заявив, що Путіну бракує часу на зустріч. Водночас тепер зрозуміло: усе тому, що очільник Кремля ґрунтовно писав статтю.
  • Український лідер зізнався, що не читав опусу Путіна повністю. Однак вже бачить, що "деякі речі, які він написав, ми могли б проговорити".
  • Окрім того, Зеленський заявив, що міг надати Путіну багато нового матеріалу для написання нової статті. 
Автор: Мар'яна Бекало