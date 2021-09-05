У Кремлі пояснили, що заважає зустрічі Зеленського і Путіна
Джерело:РИА Новости
Основною перешкодою для зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним є питання Криму. За словами речника Кремля, для них це питання давно вирішене.
Путін не погодиться на зустріч, де питання окупованого півострова буде на порядку денному. Про це розповів рупор Кремля Дмитро Пєсков в ефірі однієї з пропагандистських програм.
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Москва бажає зустрічі
Речник Путіна переконує, що Росія готова говорити про Крим виключно як регіон своєї країни. В іншому випадку переговори між президентами для Кремля сенсу не мають.
І взагалі, за словами Пєскова, для Росії "питання Криму" не існує.
Зеленський хоче обговорити Крим? Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з позиції, що це регіон Росії, – додав речник Кремля.
Однак Пєсков заявив, що Москва готова до діалогу та нормалізації стосунків з Україною, хоч таких же ініціатив від Києва не бачить.
Останні заяви Кремля:
- Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США, представники обох країн озвучили спільну заяву про те, що газопровід "Північний потік-2" є загрозливим. У Кремлі заявили, що їхній проєкт є виключно комерційним.
- Дмитро Пєсков прокоментував намір України вступити в НАТО. Він сказав, що Росії не подобається ймовірність наближення Північноатлантичного альянсу до своїх кордонів. Окрім того, речник Путіна пригрозив контрзаходами.
- Росія відмовилася продовжувати мандат місії ОБСЄ на Донбасі. В кремлівському МЗС в цьому звинуватили Україну, яка "не хоче вирішувати все мирно".