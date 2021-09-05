У Кремлі пояснили, що заважає зустрічі Зеленського і Путіна

Основною перешкодою для зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним є питання Криму. За словами речника Кремля, для них це питання давно вирішене.

Путін не погодиться на зустріч, де питання окупованого півострова буде на порядку денному. Про це розповів рупор Кремля Дмитро Пєсков в ефірі однієї з пропагандистських програм.

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Москва бажає зустрічі

Речник Путіна переконує, що Росія готова говорити про Крим виключно як регіон своєї країни. В іншому випадку переговори між президентами для Кремля сенсу не мають.

І взагалі, за словами Пєскова, для Росії "питання Криму" не існує.

Зеленський хоче обговорити Крим? Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з позиції, що це регіон Росії, – додав речник Кремля.

Однак Пєсков заявив, що Москва готова до діалогу та нормалізації стосунків з Україною, хоч таких же ініціатив від Києва не бачить.

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