У Кремлі відреагували на повернення Порошенка в Україну

У Росії прокоментували повернення Петра Порошенка в Україну. Там відчайдушно переконують, що нібито за цим взагалі не стежать.

Відповідну заяву зробив Дмитро Пєсков, речник російського президента. Його слова 17 січня процитували російські ЗМІ.

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Прессекретар Путіна наголосив, що Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, є одним з опонентів чинного українського президента Володимира Зеленського.

Але це не питання, за яким би ми уважно стежили. Зараз політичним опонентам Зеленського нелегко в Україні, це ми фіксуємо,

– висловився Пєсков.

Зауважимо, що при цьому російські ЗМІ досить активно висвітлюють повернення лідера "Європейської солідарності" в Україну, а також судовий процес над політиком.

Що варто знати про повернення Порошенка

Політик виїхав з України за кордон ще 17 грудня. Напередодні слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку на допит, але нардеп проігнорував їх. Того ж вечора він літаком вирушив за кордон.

Це сталося перед тим, як його викликали у відомство. У Порошенка заявили, що він покинув Україну через заздалегідь заплановані міжнародні зустрічі.

Пізніше у Державному бюро розслідувань заявили, що нардеп придбав квиток на літак за кордон вже після вручення повістки.

Рівно через місяць, 17 січня, Порошенко прилетів з Варшави у Київ. Там політику знову намагалися вручити повістку про виклик до суду, але той традиційно проігнорував це.

З аеропорту політик поїхав до Печерського райсуду столиці. Там п'ятому президенту обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду.

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