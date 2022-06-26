У Кремлі за вас уже все вирішили, – Зеленський закликав білорусів не брати участь у війні

Росія хоче затягнути білоруську армію у війну проти України. Президент Володимир Зеленський звернувся до білорусів із закликом не виконувати злочинних наказів окупантів.

Про це Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 26 червня, повідомляє 24 канал. Глава держави зауважив, що білоруси – не раби й не гарматне м'ясо.

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Зеленський закликав білорусів не йти на війну проти України

Президент 26 червня звернувся до білорусів – і цивільних, і військових. Він наголосив, що їх силою втягують у війну проти України.

І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі,

– заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що знає про те, що народ Білорусі підтримує Україну та українців, а не війну.

"І саме тому вас – усіх білорусів – російське керівництво і хоче втягнути у війну, хоче посіяти ненависть між нами. Від простих людей Білорусі зараз дуже багато залежить. І я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать лише вам, а не комусь у Кремлі", – додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна захищатиметься від ударів з будь-яких напрямків і з будь-якої зброї.

"Я впевнений, ми вистоїмо й повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя", – зазначив Зеленський.

Глава держави підсумував, що наступний тиждень буде дуже важливим для усіх. Тому потрібно продовжувати працювати на всіх рівнях і не збавляти темп.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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