У Кремлі заявили про високу напругу на Донбасі

В адміністрації Путіна заявили, що напруга на Донбасі залишається "вищою, ніж норма". Там також висловилися про зустріч президентів України та Росії.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков. Таку заяву він зробив 29 квітня.

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Він також цинічно додав, мовляв, Росія сподівається на те, що відновлення бойових дій на Донбасі не відбудеться.

Саме російські найманці постійно зривають домовленості про перемир'я та обстрілюють позиції ЗСУ на Донбасі. Ворожі атаки забрали життя

Крім цього, прессекретар російського президента зазначив, що досягнути прогресу у підготовці зустрічі Путіна і Зеленського поки не вдалося.

Зеленський хоче зустрітися з Путіним: що відомо

Зеленський запропонував очільнику Кремля зустрітися та обговорити загострення на Донбасі. Він закликав організувати зустріч "у будь-якій точці Донбасу".

Натомість Путін відповів, що готовий будь-коли прийняти українського лідера у Москві. Й додав, що обговорити може хіба двосторонні відносини країн.

Тоді Зеленський заявив, що зустріч можна провести у Ватикані. Дипломат Святого Престолу заявив, що Папа Франциск готовий виступити посередником у переговорах.

29 квітня ЗМІ повідомили, що Україна розглядає для проведення переговорів Зеленського та Путіна не лише Ватикан. Вони можуть відбутися в Єрусалимі, а також в австрійському Відні.