"Кремлівський список": Путін намагається допомогти оточенню врятувати свої капітали

Тим часом господар Кремля, через політичні апетити якого і потерпають російські олігархи, придумав для них план порятунку. У Кремлі багатіям запропонували повернути сховані за кордоном корупційні статки додому. Йдеться про неймовірну суму – трильйон доларів.

Наприкінці грудня 2017 Володимир Путін традиційно збирає за одним, передноворічним, столом бізнесменів-мільярдерів. Цього разу, окрім побажань, підготував для них справжній подарунок.

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"Ви запропонували розробити зручну систему повернення капіталів до російської юрисдикції. І як інструмент запропонували використовувати вітчизняні облігації зовнішніх кредитів у іноземній валюті. Керівництво і центральний банк це питання пропрацювали", – зазначив президент Росії.



Чутки про таємний "план порятунку" російських олігархів через державні облігації ходили давно. Ще влітку Дональд Трамп підписав закон про нові санкції для Ірану, КНДР та Росії. І хоч за словами держсекретаря США Рекса Тіллерсона це рішення далося президенту важко, фінрозвідка США отримала завдання до лютого підготувати новий санкційний список. Російські бізнесмени одразу почали шукати "кінці" у Вашингтоні, аби за старою російською традицією "домовитися".



На батьківщині ідею порятунку капіталів багатіїв народу "подали" як переможне повернення "російського трильйона". Приблизно таку суму в доларах багатії вивели за кордон за чверть століття. Мовляв, хай гроші краще працюють на економіку Росії, ніж пропадуть в офшорах. До того ж, повернути корупційні мільярди в країну, де вони, власне, були вкрадені, бізнесменам пропонують анонімно.



Офіційно цього року Москва дійсно запланувала випустити облігації. Але до трильйона далеко,

Обсяги, які обговорюються, складають 9 мільярдів євро. Якщо вважати вивід 0,1%, то це успіх,

– каже російський економіст Владислав Іноземцев.

А якщо врахувати, що повернення капіталів – це ще той ризик.



"І ці гроші неможливо взяти і витягнути завтра. І ніхто не буде цього робити через те, що насправді довіри до російської влади немає", – додав Іноземцев.

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Висновок напрошується сам. А саме свої і сиділи за передноворічним круглим столом. Утім, і великі олігархи, і дрібніший бізнес не те, що не поспішають повертати гроші в Росію - навпаки! Санкції, падіння цін на нафту і загальна непевність змушують росіян з грошима шукати більш надійний прихисток.

Російські бізнесмени почали тікати з Росії, бо, як сказав один російський бізнесмен мені: треба десь пересидіти. Побігли. Побігли щурі,

– зазначив економіст Юрій Буздуган.

Побігли масово на Мальту. Там без проблем можна купити громадянство. За інвестиції, недорого – 650 тисяч євро з людини. Жити в країні не обов'язково.

Від двоголового паспорта відмовлятися не треба – в Росії подвійне громадянство в законі. Щасливими мальтійцями стали за останні кілька років 730 росіян. Серед них девелопер Борис Мінц, співласник Yandex Аркадій Волож, промисловець Олександра Несіс. Усі троє, до речі, у новому "кремлівському списку".