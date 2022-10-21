Для нас це дивна історія, – Арестович припустив, хто міг підірвати Кримський міст

Україна не причетна до вибухів на Кримському мосту. Від самого початку це була дуже дивна історія, і швидше за все, цим займались ФСБ або ГРУ.

Таку думку висловив радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Раніше Президент України Володимир Зеленський натякнув на те, хто насправді стоїть за підривом Кримського мосту.

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Міст підірвали ФСБ або ГРУ

Арестович розповів, що для України вибух на Кримському мосту – це дивна історія. Найімовірніше, що до вибухів причетна ФСБ або ГРУ.

Швидше за все, саме ГРУ, ніж ФСБ, і особливо, ніж те, що це зробили ми,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

Сам Володимир Зеленський повідомив, що він не в курсі, точних даних у нього немає, хто причетний до вибухів на Кримському мосту, але це точно не Україна. Ми не беремо на себе відповідальність щодо всього, що стосується Керченського мосту, тобто, за вибух, що там відбувся. Тобто, офіційно він заперечує причетність України до цього.

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Вибух на Кримському мосту

Вибух у районі Кримського мосту пролунав 8 жовтня зранку. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Через "бавовну" окупанти зупинили рух по Кримському мосту. Разом з цим почало "палати" й у самих росіян. Пропаганда намагалась усіляко виправдати те, що сталось. Загалом, масштаби ж руйнувань вражають. Були вщерть зруйновані 2 ділянки переправи.

Нині після пошкодження Кримського мосту окупанти стикаються з проблемами з матеріально-технічним забезпеченням на Півдні України. Тепер у ворога фактично критичний стан з логістикою та спорядженням. Росіяни заявляли, що повністю відновили пошкоджений міст, але насправді їм це не дуже вдається.

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