Про Кримський міст і загрозу обстрілів на День Незалежності: найголовніше з розмови з Юсовим

Кримський міст став небезпечним для користування після серії вибухів на ньому. Група місцевих інженерів заявила, що ця незаконна споруда потребує капітального ремонту. Однак військово-політичне керівництво Росії відмовляється це робити.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив 24 Каналу, що путінський режим свідомо наражає цивільних на небезпеку. Найважливіше з розмови – читайте далі у матеріалі.

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Що відбувається на Кримському мосту

Кримський міст є нестабільною та небезпечною конструкцією. Його подальша експлуатація без капітального ремонту є загрозою для цивільних та транспорту, який пересувається цим мостом. Утім, знаючи цю інформацію, путінський режим нехтує попереджуваннями та продовжує експлуатацію.

У Службі безпеки України заявили, що низка вибухів, що лунали на Кримському мосту ще з минулого року – їхня спецоперація. Там також наголосили, що жодна іноземна спецслужба не брала участі в ній.

Ба більше, за словами Юсова, користуватися цим мостом небезпечно з низки причин. По-перше, свого часу його будували з порушенням усіх можливих норм безпеки. По-друге, це військово-логістичний об'єкт, який ворог використовує для постачання боєприпасів та інших важливих ресурсів для російських окупантів.

"У перспективі все зрозуміло, що буде з Кримським мостом. Його не буде. Вони можуть довго робити задимлення, ямкові ремонти. Але стратегічно його стан вже значно погіршився. І далі буде так і продовжуватися", – наголосив представник ГУР Міноборони.

Юсов розповів про ситуацію на Кримському мосту прямо зараз: дивіться відео

Кремль не готовий до затяжної війни

У медіа останнім часом дедалі частіше з'являється теза про затяжну війну. Втім, це російська ІПСО, що спрямована на зовнішню аудиторію. Сам Владімір Путін волів би швидше завершити війну, та й усередині самої Росії лунають інші тези.

Так, для населення Росії просувають інші наративи – режим намагається, навпаки, послабляти ситуацію. Запускаючи ідею затяжної війни назовні, Росія прагне деморалізувати українців та демотивувати наших партнерів.

Крім того, Кремль не спроможний вести затяжну війну. Адже ресурси ворога є обмеженими, мобілізаційна система майже не працює, а також тривають чистки в міноборони, розвідці та армії.

"Путін боїться війни на роки й волів би її уникнути. Тому що інший посил іде від Кремля – це перемовини тут і тепер", – наголосив Юсов.

Яка ситуація з мобілізацією в Росії

Росія продовжує мобілізаційні заходи, хоч публічно не оголошує нову хвилю. Річ у тім, що Кремль поки боїться реакції росіян, але розглядає такий сценарій. Водночас щомісяця там відправляють десятки тисяч нових окупантів на війну проти України.

Переважно це люди з певними соціальними проблемами, кредитами, аліментами, без постійного місця роботи та навіть проживання. Також люди, які нещодавно отримали російський паспорт, зокрема з колишніх республік Радянського Союзу. Таких прикладів є чимало,

– розповів Юсов.

Крім того, у Москві є багато випадків, коли ловлять чоловіків, які не мають російського громадянства, а працюють, наприклад, будівельниками. Їх кидають на війну проти України.

З чим у ворога зараз найбільша проблема

Російські загарбники мають величезні запаси законсервованої радянської техніки. Однак у ворога є проблеми із модернізацією техніки та зброї.

"Інша справа – питання сучасного обладнання, модернізації озброєння. З цим в агресора є великі проблеми, вони не встигають. Те саме значною мірою стосується ракетного озброєння. Все, що вони виготовляють, фактично одразу летить на Україну", – повідомив представник ГУР Міноборони.

Чого українцям очікувати на День Незалежності

Росіяни шаленіють від сакральних дат, як-от День Незалежності України 24 серпня. Тож у ворога буде істерика цього дня, пропагандисти кричатимуть і верещатимуть. Натомість українці в надзвичайно важких умовах святкуватимуть рідне свято, як робили це багато років і робитимуть надалі.

Святкових повітряних тривог не буває. І на День Незалежності, і на Новий рік, і на Різдво або в будній день треба реагувати належним чином на будь-які повідомлення про загрозу.

А наші відважні захисники роблять усе можливе, щоб захистити країну і продовжувати звільнення територій. У військових вихідного чи свята також не буде.

"Ми відсвяткуємо День Незалежності та рухатимемось далі, які б плани не використовував ворог. Намагання посіяти паніку, мовляв, 24-го буде щось дуже-дуже страшне – це теж елемент тиску, ІПСО.

Зрештою це вже не перший рік під час війни українці святкують власну незалежність", – підсумував Юсов.

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