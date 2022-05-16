У Криму будівлю окупаційної влади облили жовтою і блакитною фарбою

Крим – це Україна. І російським загарбникам це вирішили вкотре нагадати. Для цього будівлю окупаційної влади облили фарбою: жовтою та блакитною.

Про це у своєму фейсбуці розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він не лише подав сам факт, а й світлину будівлі окупаційної влади.

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Кримські партизани залишили окупантам послання

Як зазначає Рефат Чубаров, кримські партизани облили фарбою споруду у ніч проти 16 травня. Таким чином вони нагадали, що російським загарбникам слід якомога швидше вимітатися геть з півострова. Мовляв, поки цілий ще міст через Керченську затоку, а то його у будь-який момент можуть підірвати.

На світлині, яку він виклав у мережу, можна побачити будівлю окупаційної адміністрації Євпаторії. Її посеред ночі місцеві партизани облили фарбою так, щоб кожен міг розпізнати прапор України.



Кримські партизани облили споруду окупаційної влади в Євпаторії / Фото з фейсбука Рефата Чубарова

Очікуємо, що наступного разу коктейль Молотова також досягне своєї мети,

– підкреслив він.

Ситуація в окупованому Криму: останні новини

В окупованому Севастополі помітили судно "Всеволод Бобров". По ньому наші військові вдарили напередодні. Сталося це у ніч проти 12 травня. Тоді повідомили про пожежу на російському кораблі тилового забезпечення, побудованого у рамках проєкту 23 120. Зауважимо, що "Всеволод Бобров" ішов у напрямку острова Зміїний, але згодом був як ніколи близьким до "Крейсера Москва".

Згодом стали відомими нові подробиці з острова Зміїний. Так, до Севастополя масово звозять поранених, а також убитих окупантів звідти. Вже відомо, що у лікарнях окупованого півострова переповнені палати.

Омбудсменка Людмила Денісова розповіла, що чекає на депортованих українців у Криму. З її слів, примусово вивезеним громадянам нашої держави заборонили жити на півострові, якщо вони відмовляються від російського паспорта.

Раніше Володимир Зеленський зазначив, що держава була готова відкласти питання Криму. Однак, Росія і на такий формат не погодилася, адже її представники і чути не хочуть про те, щоб Україна повернула собі півострів.

Кілька знищених суден в акваторії Чорного моря змусили росіян ухвалити рішення про нарощення систем ППО. Ще більше установок з'явиться в окупованому Криму, щоб наші ракети не мали можливості знищувати ворожі цілі.

Перед цим у ЗМІ повідомляли про те, що в акваторії Чорного моря зараз перебувають усі кораблі країни-агресорки, які мають ракетну зброю. Відомо, що найближчим з них є десантний корабель, побудований у рамках проєкту 1171 "Тапир".

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