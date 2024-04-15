Там були російські офіцери: у Криму стався приліт по командному пункту, – джерела

Вдень у Криму гудів сигнал повітряної тривоги. Як виявилося, окупантам справді було чого тривожитися. Як повідомляють джерела 24 Каналу, Сили оборони вдарили по важливому військовому об'єкту ворога.

Повітряна тривога на окупованому півострові тривала майже дві години. Противник казав, що вона пов'язана із ракетною загрозою.

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"Приліт" по командному пункту

Так, сирена вила з 11:26 по 13:14, зокрема, у Севастополі. Там окупанти для відбиття ракетних ударів піднімали у небо авіацію з аеродромів.

Над тамтешніми бухтами росіяни пустили димову завісу. Було чути вибухи – то відбивалася ворожа ППО.

Як повідомляли партизани з руху "Атеш", тим часом у Саках військові ховалися від небезпеки у житлових під'їздах.

Пізніше джерела 24 Каналу у спецслужбах розповіли, що Сили оборони уразили командний пункт, в якому перебували високопоставлені російські офіцери.

Повстанці з "Атеш" стверджують, що відбулося також ймовірне влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Севастополі.

"810 бригада вся в укритті. Мінус другий поверх", – йдеться у повідомленні руху опору.

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