Жителів Криму, Донецька та росії привітали з Днем незалежності гімном України: яскраве відео

Хакери нагадали мешканцям росії та тимчасово окупованих територій про День Незалежності. Люди чули гімн України просто неба, з магазинів і навіть офісів.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій. Вони опублікували відео, де розгублені люди не розуміють, звідки лунає гімн України або гімн Українських Січових Стрільців "Ой, у лузі червона калина".

До теми Замість салютів – вибухи, замість параду – мобілізація: як українці наближають день перемоги

"Камери зі вбудованими динаміками заспівали на честь свята!", – написали у Центрі.

росіян та мешканців окупованих територій привітали з Днем Незалежності: дивіться відео

росіяни намагались завадити Дню Незалежності

Окупанти 24 серпня масовано обстрілюють Україну. Напередодні ж федеральна служба безпеки організовувала фейкові протести у Київській, Житомирській і Полтавській областях. Вороги хотіли цинічно використати рідних захисників, щоб ті виступили проти військового керівництва. "Протести" хотіли зафільмувати й показувати це у межах пропаганди.

Службі безпеки вдалось завадити окупантам. Організаторами мали стати колишні учасники так званого ГО "Журналісти Стремоусова"

Зверніть увагу – вітання для українців від розвідки: дивіться відео

Україна святкує 31 рік Незалежності: останні новини