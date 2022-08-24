Жителів Криму, Донецька та росії привітали з Днем незалежності гімном України: яскраве відео
Джерело:СтратКом ЗСУ
Хакери нагадали мешканцям росії та тимчасово окупованих територій про День Незалежності. Люди чули гімн України просто неба, з магазинів і навіть офісів.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій. Вони опублікували відео, де розгублені люди не розуміють, звідки лунає гімн України або гімн Українських Січових Стрільців "Ой, у лузі червона калина".
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"Камери зі вбудованими динаміками заспівали на честь свята!", – написали у Центрі.
росіян та мешканців окупованих територій привітали з Днем Незалежності: дивіться відео
росіяни намагались завадити Дню Незалежності
Окупанти 24 серпня масовано обстрілюють Україну. Напередодні ж федеральна служба безпеки організовувала фейкові протести у Київській, Житомирській і Полтавській областях. Вороги хотіли цинічно використати рідних захисників, щоб ті виступили проти військового керівництва. "Протести" хотіли зафільмувати й показувати це у межах пропаганди.
Службі безпеки вдалось завадити окупантам. Організаторами мали стати колишні учасники так званого ГО "Журналісти Стремоусова"
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