У Криму "зламали" телеканали окупантів й показали потужне послання від ЗСУ

Російські окупанти панічно бояться контрнаступу ЗСУ. Україна поверне тимчасово окуповані території. Зокрема, Крим. Півострів 4 червня побачив ролик українських захисників про майбутній наступ.

Весь світ очікує контрнаступу ЗСУ. Прогнозують, що він буде стрімким та завдасть російським окупантам колосальних втрат. Щоб нагадати тимчасово окупованому Криму про наближення контрнаступу, ЗСУ зняли потужне відео. Його поширюють у мережі, інформує 24 Канал.

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Крим побачив звернення воїнів ЗСУ

Російські окупанти волають через те, що "зламали" низку кабельних операторів. Повідомили: триває відключення сигналу.

Воїни ЗСУ нагадали, що попередження про контрнаступ не буде. Плани люблять тишу.

Захисники нагадали Криму про контрнаступ: дивіться відео з мережі

Воїни ЗСУ нагадали Криму, що час повертатися додому: дивіться відео з мережі

"Бавовна" все частіше навідує Крим

Україна неодмінно поверне тимчасово окупований Крим. Разом з українським прапором на півострів повернеться справедливість та безпека для місцевого населення.

У передчутті контрнаступу Крим регулярно навідує "бавовна". У ніч на 4 червня тимчасово окупований Крим почув вибухи. "Бавовна" прилетіла на аеродром у Джанкої.

Паніка російських окупантів лише посилилася. Ворог чудово розуміє, що у нього немає жодних шансів на тимчасово окупованих територіях України.