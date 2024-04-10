"Щось шукав і знайшов": у Криму знищено російський вертоліт Ка-27

У тимчасово окупованому Криму знищено російський вертоліт Ка-27. Це корабельний протичовновий вертоліт, який призначений для оборони флоту.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Наразі деталі знищення ворожого вертольота невідомі, передає 24 Канал.

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Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов,

– написав Плетенчук.

Зауважимо, що вертоліт типу Ка-27 – це радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. Він призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу.

Як пишуть відкриті джерела, радянський вертоліт Ка-27 може виявляти підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні й берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.

У Росії горів ракетний корабель "Сєрпухов": що відомо

7 квітня у Калінінградській області сталася пожежа на ракетному кораблі "Сєрпухов". Внаслідок займання судно має значні ушкодження. Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що за пожежею на кораблі "Сєрпухов" стоїть Головне управління розвідки.

Як згодом повідомили у розвідці, через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв'язку та автоматизації. Відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу.

Зауважимо, що "Сєрпухов" – це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". До кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту, а з 2017 року перейшов у Балтійський флот. Корабель, названий на честь міста Серпухов, був офіційно спущений на воду 3 квітня 2015 року.

Відомо, що корабель горів у місті Балтійськ Калінінградської області. Це місто розташоване за понад 400 кілометрів від кордону з Україною.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук пояснив, що корабель "Сєрпухов" має складний механізм роботи, і якщо один з них виходить з ладу, то інші системи неможливо використовувати у повному обсязі. Він додав, що ворожий ракетний корабель надовго вийшов з ладу, адже окупантам буде складно його відновити.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 325 гелікоптерів та 347 літаків різних типів.