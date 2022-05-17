Криваві жнива окупантів: Росія за день вбила 7 мешканців Донеччини
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Російські військові продовжують вбивати мирних українців. Зокрема, 17 травня внаслідок ворожих обстрілів загинули 7 жителів Донеччини.
Загалом від початку війни росіяни вбили в Донецькій області 382 цивільних. Ще 1096 людей зазнали поранень.
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Окупанти за добу вбили 7 жителів Донеччини
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що Росія продовжує вбивати цивільних в Україні. За 17 травня окупанти вбили 7 мирних мешканців Донеччини:
- 2 – у Бахмутському,
- 2 – у Бахмуті,
- 1 – в Авдіївці,
- 1 – у Дробишевому,
- 1 – у Соледарі.
Ще 6 людей зазнали поранень. Окрім того, у Бахмуті 9 цивільним, пораненим на Луганщині, надали медичну допомогу.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!,
– підсумував Кириленко.
Загалом окупанти вбили на Донеччині 382 людини / Фото Донецької ОДА
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Ситуація на Сході: коротко
- Угруповання Операції об'єднаних сил 16 травня відбило відразу 11 атак російських загарбників на Донбасі. Також наші бійці знищили багато ворожої техніки.
- У Донецькій ОВА 17 травня розповіли, що вся лінія фронту – під постійними масованими обстрілами. Лише за минулу добу загинули 8 людей, а ще 6 – отримали поранення. Внаслідок нічних ворожих обстрілів знову знеструмлено місто Красногорівка.
- Окупанти гатили по Донеччині й 16 травня. Росіяни вдарили по області авіабомбами, ракетами та реактивними системами "Град" і "Смерч". Внаслідок обстрілів загинули 6 людей, а ще 12 – отримали поранення.
- У Генштабі ЗСУ зауважили, що війська Росії обстрілюють Донеччину з усього спектру озброєння. У планах ворога – виснаження українських військових. Окрім того, загарбники планують відновити наступ на Слов'янському напрямку.
- У Донецькій ОВА додали, що українські захисники закріпилися на рубежах, де ворог точно не пройде. Загалом ситуація в області – складна та напружена.