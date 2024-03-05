Окупанти вдарили з авіації по Кривому Рогу

Ворог атакував Кривий Ріг крилатою ракетою. На щастя, її зуміли збити Сили протиповітряної оборони.

Ворог намагався завдати удар по Кривому Рогу, однак завдяки нашим захисникам йому не вдалося досягнути мети.

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Росіяни вчергове запустили ракету по Кривому Рогу

Після 14:00 в Повітряних силах повідомили про те, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках й попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

Моніторингові канали уточнили, що на південному сході висока активність двох бортів Су-34/Су-35. Тото є загроза пусків КАР по Дніпру.

Через годину стало відомо, що Росія випустила ракету X-59 по Криворізькому району. Однак її вдалося збити.

В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету X-59,

– повідомили у ПК "Схід".

Однак не всім районам так пощастило. Цієї ночі знову було гучно у Нікополі.

Ворог обстріляв Нікополь

Вночі 5 березня росіяни обстріляли Нікополь, вдаривши з РСЗВ "Ураган".

В ОВА повідомили, що на щастя минулося без трагічних наслідків. Загиблих та постраждалих немає.

У решті міст та сіл Дніпропетровської області ніч минула без ворожих атак.