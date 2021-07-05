Це сталося на перехресті проспекту Металургів і вулиці Віталія Матусевича. Автомобілі зіткнулися приблизно о пів на 4 ночі 5 липня.

Інша аварія В Івано-Франківську сталась потрійна ДТП з патрульною автівкою

Їхали швидко та без сирени

  • Внаслідок цієї ДТП госпіталізували 2 патрульних і водія Mazda.
  • За словами водія Audi, порушили правила патрульні.
  • Вони їхали на червоне світло без ввімкненої сирени та проблискових маячків.
  • Їх автомобіль рухався на великій швидкості.
  • На фото з місця видно, що в авто поліції сильно деформувалась права частина корпусу.
  • Також у нього відбився задній бампер і проблискові маячки.
  • У легковиків Audi та Mazda зім'ялися капоти й мотори.

Наслідки ДТП з поліцією в Кривому Розі / Фото Олега Єрмолинського