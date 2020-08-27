Політична криза в Білорусі в центрі уваги Заходу і, в першу чергу, Росії. Що робитиме далі Кремль і як події в Білорусі вплинуть на збройний конфлікт на Донбасі, – в нашому матеріалі.

Росія перекидає бойовиків з Донбасі до Білорусі

За даними активістів зі "Східної правозахисної групи", проросійських бойовиків з Донбасу начебто переправляють до кордону з Білоруссю. Вони повинні допомогти режиму Олександра Лукашенка залишитись при владі. Як розповів 24 каналу директор Інституту світової політики Євген Магда, є сумніви щодо таких дій Росії.

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Зокрема, за його словами, Росія отримала від Євросоюзу свого роду карт-бланш на посередництво врегулювання політичної кризи в Білорусі. Меркель, Макрон і голова Європейської ради Шарль Мішель минулого тижня провели телефонну розмову з Путіним щодо Білорусі. І ЄС фактично погодився, що Путін буде посередником у врегулюванні кризи в Білорусі. Хоча логіку ЄС складно зрозуміти.

Перекидання бойовиків з Донбасу в Білорусь є малоймовірним. По-перше, це далеко і в Білорусі багато людей з проросійськими поглядами. Російська потужність і вплив великий, щоб одночасно вести гру на кількох геополітичних шахівницях. По-друге, ситуація на Донбасі і протести в Білорусі не пов’язані між собою. Це різні шахові дошки,

– переконаний Євген Магда.



Росія перекидає бойовиків з Донбасу в Білорусь? / Фото соцмереж

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Водночас, на думку співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгирьова, Україні не варто відмовлятися від Мінська як майданчика для переговорів. По-перше, переговори в Мінську Україна може використати як важіль політичного тиску на Білорусь. Бо саме переговори в Мінську зробили Лукашенка рукопотиснутим на Заході.

По-друге, відмова від Мінська ще більш наблизить Лукашенка до Росії.

Що відомо про ситуацію на Донбасі через події в Білорусі

Активісти зі "Східної правозахисної групи" стверджують, що на непідконтрольному Донбасі набирають добровольців нібито для відправки у місця, розташовані якомога ближче до кордону Білорусі.

"Рекрути" інформують про те, що їх направлятимуть у місце, розташоване близько до кордону і Білорусі, і Росії.

Збір начебто проводиться через бригаду "Призрак" і місцеві військові комісаріати. Рекрути пропонують 30 000 рублів (400 доларів – 24 канал), оплачуються також добові та витрати "на відрядження".

На кордон Росії і Білорусі вже начебто вирушили 3 автобуси з "добровольцями" з окупованих територій. Два автобуси вирушили через КПВВ "Ізварине", а третій виїхав із міста Антрацит і попрямував через місто Новошахтинськ Ростовської області.

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Як Росія планує використати протести в Білорусі

Євген Магда зауважує: єдине, що спільне для Росії між подіями в Білорусі і збройним конфліктом на Донбасі – це пострадянський простір, де Кремль хоче зберегти вплив. У Білорусі зараз Росія використовує технології, які застосовувалися в Україні в 2013-2014 роках. Тоді, як ситуація на Донбасі має фактор впливу Німеччини і Франції і того, що вже сьомий рік тривають бойові дії.



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На його думку, ця теза не актуальна з 2017 року, коли в Білорусі проводилися спільні з Росією військові навчання "Захід-2017". Було багато істерії, що Росія може напасти на Україну з боку Білорусі. З того моменту НАТО вже повинно напрацювати стратегію для протидії можливого вторгнення Росії.

У Росії немає потреби вводити війська в Білорусь. Завдання Росії – встановити більш тісні контакти і вплив на керівництво Білорусі. Використати кризу для повернення Лукашенка до ідеї єдиної союзної держави Білорусі і РФ і в результаті приватизувати білоруські державні підприємства,

– підкреслив Євген Магда.