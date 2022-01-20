Криза з глобальними наслідками, – Блінкен про ситуацію навколо України

Ентоні Блінкен занепокоєний скупченням російських військ біля кордонів України. За його словами, все, що відбувається, – "криза з глобальними наслідками".

Про це держсекретар повідомив на брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Водночас він уточнив, що США прагнуть розв'язати нинішню ситуацію дипломатичним шляхом.

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Те ж саме роблять люди та сім'ї по всьому європейському континенту. Тому що вони будуть нести найбільший тягар, якщо Росія відмовиться від дипломатії,

– сказав Ентоні Блінкен.

Блінкен завітав до Києва

В Україні Ентоні Блінкен 19 січня зустрівся з Володимиром Зеленським – обговорювали підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією.

Глава Держдепу вкотре висловив підтримку з боку Сполучених Штатів територіальній цілісності України. І запевнив, що наша держава не буде сама у разі нового вторгнення Кремля.

Війська Росії біля України

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

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